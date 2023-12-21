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5年4.6萬港人准留台 定居獲批率75% 赴台2021年達高峰

香港新聞組／香港21日電
台灣的陸委會官員日前提到，政府對港人申請到台灣的定居案件，核准率近75%。（取材自台港經濟文化合作策進會官網）
台灣的陸委會官員日前提到，政府對港人申請到台灣的定居案件，核准率近75%。（取材自台港經濟文化合作策進會官網）

台灣的移民署統計，2018年至今年10月底，香港居民到台灣獲居留許可人數有4.6萬，而台灣的陸委會表示，香港人申請在台暫留許可核准率逾97%，但能留台定居者，符合一定條件後，定居許可核准率近75%。

明報報導，在2019年反修例運動後，不少人申請移居台灣，但近年時有信息指有港人申請留台遭拒絕，甚至要由台灣「二次移居」外地。

據報導，台港經濟文化合作策進會昨天發布信息表示，前日舉行「關懷在台港人座談會」，約有30多名港人參加，盼能協助港人順利在台定居生活。

報導稱，台灣的陸委會港澳蒙藏處長兼台港經濟文化合作策進會秘書長盧長水席間表示，近5年來，港人申請在台灣居留獲許可者，核准率超過97%，又表示除了以就學、就業等事由居留無法申請定居外，符合一定條件獲定居許可者約9000人，核准率近75%。

他表示，移民是重大人生決定，政府歡迎、珍視每一位有心在台發展的移居者，相關單位嚴謹審核申請案，這是爲了守護台灣自由民主開放的制度與環境，讓每位移居者能在台安身立命。盧長水表示，尚未通過定居審核的保留觀察案件，政府持續輔導補正資料，希望讓真心誠意留台發展的香港朋友實現定居規畫，近期已經陸續接獲多位曾參加座談會的港人告知，已順利定居成為新台灣人。

報導又表示，根據移民署統計資料，2018年至今年10月底計5年多來，香港居民到台灣獲居留許可人數有4.6萬，加上澳門居民獲准數字，兩者累加合共5.3萬人 ，香港居民在台灣獲定居許可有8132人。在2018至2022年期間，香港居民到台灣獲居留許可人數最高峰期為2021年，全年達1.1萬人；相較2018年增幅169.3%。

在2018至2022年期間，香港居民赴台獲居留許可人數最高峰落於2021年，全年達1萬1173人；相較香港「反送中」運動發生前1年、2018年數據激增7025人、增幅169.3%；香港居民赴台獲定居許可人數最多也發生於2021年，全年達1685人。

香港 移民 澳門

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