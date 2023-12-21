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北上消費成常態 飲食業憂港人聖誕、新年出走潮

香港新聞組／香港21日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

聖誕及新年假期將至，不少港人預備外出旅行，亦有不少旅客準備到香港感受節日氣氛。香港機場管理局預計聖誕新年假期機場交通量將創疫情後的新高，屆時單日客運量有機會超過16萬人次，日均處理逾1000班航班，其中約760班客機。

香港01報導，23日將展開一連四天的聖誕長假，香港飲食業界對生意感悲觀。香港餐飲聯業協會會長黃家和表示，市民北上消費已成新常態，業界已預計長假將有大批市民離港，預計12月生意額按年跌一成，「直接對香港有影響，大家都驚。」有酒樓負責人表示，由於人手不足，目前冬至的訂座率只有一半。

黃家和提到，現時最大問題為市民北上消費已成新常態，飲食業長遠而言需要改變營運方式。不過他期望，香港多項聖誕節目可吸引到內地旅客來港旅遊。

另據大公、文匯報報導，為填補人手缺口以應付航班的需求，機管局已透過「運輸業輸入勞工計畫──航空業」聘用超過1000名外勞，未來幾個月會陸續到港。機管局預計，香港的航空運力將於明年年底完全恢復至疫情前水平，但仍要視乎環球經濟而定。

機管局機場運行執行總監姚兆聰昨日表示，香港機場現時平均每日處理超過960班客機及貨機，已恢復至新冠疫情前水平的80%。據入境處數字統計，單以客量計算，本月1日至19日期間，共有約205.9萬名旅客在機場出入境，即平均每日有超過10.8萬人搭乘客機離港及抵港。

姚兆聰估計航班最頻繁來往的頭三個航點是台北、上海及曼谷。其中，香港往來台北航線每日平均航班數約達70班；至於港人熱門旅遊地的日本，香港往來東京航線預計每日平均約有44班航班。

此外，灣仔海濱「水上運動及康樂主題區（第四期）」21日啟用，最大亮點是被鐵路迷稱為「烏蠅頭」的東鐵第二代列車。兩卡車廂會長駐主題區新增的「海濱站」內開放公眾參觀。

港鐵昨日為「烏蠅頭」列車車廂舉行重置後的開幕儀式。為配合聖誕來臨，第一卡車廂內加上聖誕裝飾點綴，到場人士表現興奮，不停拍照留念。「烏蠅頭」是東鐵線中期翻新列車，因其流線型車頭改用曲面和銀灰色設計而得名，服務香港40年，於去年起被現代列車取代。

香港 疫情 聖誕節

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