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黎智英案連審80天 美英譴港促放人 黎向旁聽席點頭揮手

香港特派員李春／香港19日電
人稱「王婆婆」的香港市民王鳳瑤18日手持英國國旗示威，並高聲呼喊「支持黎智英」等口號。（美聯社）
人稱「王婆婆」的香港市民王鳳瑤18日手持英國國旗示威，並高聲呼喊「支持黎智英」等口號。（美聯社）

香港壹傳媒創辦人黎智英港府指控違反香港國安法，18日由香港高等法院借址西九龍法院開審，76歲的黎智英已遭監禁超過千日，這是香港國安法下開審的首宗「串謀勾結外國勢力」案，預計審訊將持續80天。案件吸引香港和國際媒體漏夜排隊，爭取入場。港警高度戒備，出動持槍的反恐特勤隊，中國產「劍齒虎」裝甲車也駛到法院外。

昨上午6時，已有多名公眾人士排隊入庭旁聽。排首位的市民說，前一晚10時已在庭外等候，稱案件對法治影響深遠，希望在場見證聆訊過程。美、英、加、澳、歐盟等駐港領事館也派代表到庭旁聽。

美國國務院發言人米勒17日在官網發布的聲明中稱，黎智英已在案件開審前，被扣押了1000多天，港府和北京當局拒絕讓他選擇法律代表，呼籲立即釋放被監禁。英國外交大臣卡麥隆也發布聲明，呼籲港府停止起訴並釋放黎智英；並敦促中國當局廢止國安法，停止起訴所有被控違反該法的個人。中國外交部駐港公署回批西方勾結包庇反中亂港分子。

港府18日指出，由於黎智英所涉及的法律程序尚在進行中，任何人均不宜評論或干涉有關案件。港府強調所有案件均嚴格根據證據和依照法律處理。

黎智英及其三間公司各被控一項串謀發布煽動刊物罪、串謀勾結外國或境外勢力危害國家安全罪。黎另被控串謀勾結外國或境外勢力罪、勾結外國或境外勢力罪。

昨天上午10時，黎智英在數名懲教人員押送下入庭。他身穿灰色西裝外套應訊，開庭前不時面向旁聽席揮手，較早前消瘦，但精神看來不錯。黎智英的太太及三名子女到庭旁聽，香港教區榮休主教陳日君樞機亦到場旁聽。黎的律師團隊包括資深大律師彭耀鴻、紐西蘭御用大狀Marc Corlett，以及大律師關文渭等。

按香港刑事罪行條例就煽動罪提出的檢控，只可於犯罪後6個月內開始進行。彭耀鴻指本案最後一篇煽動文章於2021年6月24日發布，但黎智英當年12月28日才首次就煽動刊物罪上庭，質疑控方檢控逾時4天。辯方質疑法庭無司法管轄權審理此罪。法官李運騰一度指出，若辯方說法正確，只要被告並非身在香港，控方便不能在檢控時限提控。彭耀鴻說，有關議題應交由立法機關考慮。

香港壹傳媒創辦人黎智英涉香港國安法案件18日開審，港警高度警戒。圖為據信載著黎智...
香港壹傳媒創辦人黎智英涉香港國安法案件18日開審，港警高度警戒。圖為據信載著黎智英的囚車離開西九龍法院。（路透）

黎智英 香港 港府

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