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黎智英涉國安法案開審 向旁聽席點頭揮手

中央社／香港18日電
12月18日上午，黎智英涉嫌串謀勾結外國勢力危害國家安全案件在香港特區西九龍裁判法院開庭審理。圖為押送黎智英的車輛抵達法院。 （中新社）
12月18日上午，黎智英涉嫌串謀勾結外國勢力危害國家安全案件在香港特區西九龍裁判法院開庭審理。圖為押送黎智英的車輛抵達法院。 （中新社）

香港壹傳媒集團創辦人黎智英涉嫌違反香港國安法的案件今早審訊，據報導，黎智英出庭時向旁聽席人士點頭揮手。

綜合本地媒體的報導，黎智英早上身穿灰色西裝出庭，較以前略為清瘦，他由懲教人員押往被告欄時，向旁聽席的人點頭揮手。

這起案件以英語審訊，黎智英戴上法庭提供的即時傳譯設備。

據報導，法官在庭上首先指出，留意到有媒體曾報導，法庭拒絕黎智英一方申請讓海外證人以視訊作供，但事實是，法庭在指定期限內，並未接獲有關申請。

報導表示，代表黎智英的資深大律師彭耀鴻也確認，辯方從未遞交有關申請。

黎智英與蘋果日報3家公司和6名蘋果日報前高層，被控串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪，以及串謀發布煽動刊物罪。

12月18日上午，黎智英涉嫌串謀勾結外國勢力危害國家安全案件在香港特區西九龍裁判...
12月18日上午，黎智英涉嫌串謀勾結外國勢力危害國家安全案件在香港特區西九龍裁判法院開庭審理。圖為大批媒體在法院外進行報道。（中新社）

在另外一起案件中，黎智英又被控兩項國安法控罪，包括與李宇軒等人串謀勾結外國或者境外勢力罪，以及勾結外國或者境外勢力罪。

涉案的壹傳媒前高層等人早前已認罪，部分人會在黎智英案以「從犯證人」身分作供。

據報導，辯方今早在庭上就黎智英涉及的串謀發布煽動刊物罪提出檢控爭議。

另據報導，英國、美國、加拿大、歐盟、澳洲及紐西蘭等駐港總領事館或機構都有派遣代表到庭旁聽。

黎智英 香港 澳洲

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