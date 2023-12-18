黎智英涉國安法案開審 向旁聽席點頭揮手
香港壹傳媒集團創辦人黎智英涉嫌違反香港國安法的案件今早審訊，據報導，黎智英出庭時向旁聽席人士點頭揮手。
綜合本地媒體的報導，黎智英早上身穿灰色西裝出庭，較以前略為清瘦，他由懲教人員押往被告欄時，向旁聽席的人點頭揮手。
這起案件以英語審訊，黎智英戴上法庭提供的即時傳譯設備。
據報導，法官在庭上首先指出，留意到有媒體曾報導，法庭拒絕黎智英一方申請讓海外證人以視訊作供，但事實是，法庭在指定期限內，並未接獲有關申請。
報導表示，代表黎智英的資深大律師彭耀鴻也確認，辯方從未遞交有關申請。
黎智英與蘋果日報3家公司和6名蘋果日報前高層，被控串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪，以及串謀發布煽動刊物罪。
在另外一起案件中，黎智英又被控兩項國安法控罪，包括與李宇軒等人串謀勾結外國或者境外勢力罪，以及勾結外國或者境外勢力罪。
涉案的壹傳媒前高層等人早前已認罪，部分人會在黎智英案以「從犯證人」身分作供。
據報導，辯方今早在庭上就黎智英涉及的串謀發布煽動刊物罪提出檢控爭議。
另據報導，英國、美國、加拿大、歐盟、澳洲及紐西蘭等駐港總領事館或機構都有派遣代表到庭旁聽。
上一則
安謀在中國裁員70多名工程師 部分職位轉到境外
下一則
FB留言