奧斯卡撤「燈火闌珊」參選資格 任達華道歉：我的失誤

張艾嘉主演電影「燈火闌珊」原本代表香港角逐第96屆奧斯卡最佳國際影片獎，卻因任達華的失誤，涉及利益衝突，最後被取消資格。（圖：甲上提供）

第96屆奧斯卡 頒獎禮將於明年3月10日展開，由張艾嘉 ﹑任達華﹑周漢寧和蔡思韵合演的電影「燈火闌珊」，原先代表香港 角逐「最佳國際影片」獎項，不過昨日卻傳出該片疑似「被取消資格」，「香港電影製片家協會」稍早發聲明證實此事，但有港媒報導指出，之所以未能角逐，是因為在選片委員推舉影片時，其中一名評委是「燈火闌珊」的演員之一，因為涉及利益衝突，最後被取消資格。任達華則發文證實「是我的失誤」。

港媒「獨立媒體」報導指出，香港電影製片家協會主席洪祖星對外表示，以往投票，均由協會董事局成員作為選片委員推薦影片，由於今年8月奧斯卡改制緣故，要求任職6年以上的選委不得參加選片，協會便立刻更換了19個委員，重新委任了一個13人的選片委員會，成員均為資深電影工作者，並於8月底獲得奧斯卡方的同意。

不過在新組成的委員會中，成員包括製片人、導演、演員等，而過去沒有規定委員不可以投選自己參與的電影，只要結果是由委員會一致達成就可以，但今年的規則是評選委員與電影不可有利益衝突，其中新成員任達華有演出「燈火闌珊」，因為投下自己的作品一票，最後被撤銷資格。

任達華透過電影公司發聲明表示「『燈火闌珊』是我自己很喜歡的一部電影，每個地方都有不同的遊戲規則，我願意為『燈火闌珊』所有付出的工作人員、同事道歉，辛苦了，是我自己的失誤，投了『燈火闌珊』一票，很抱歉很抱歉，也向香港電影製片家協會說聲抱歉，因為投了自己那部電影一票，很抱歉很抱歉，也向所有喜歡電影的朋友致歉、道歉。」

張艾嘉主演電影「燈火闌珊」原本代表香港角逐第96屆奧斯卡最佳國際影片獎。（圖：Orchid Tree Media提供）

《燈火闌珊》（A Light Never Goes Out）是2022年香港劇情片，由新晉導演曾憲寧執導、陳心遙監製，香港「首部劇情電影計畫」第五屆專業組的得獎作品，以完成亡夫遺願製作霓虹燈招牌為主題。

電影入選為第35屆東京國際電影節「亞洲未來」競賽單元，是唯一入圍競賽單元的港產片，並是第19屆香港亞洲電影節的閉幕電影；張艾嘉因此片獲得金馬獎最佳女主角，是她時隔36年第三次獲得該獎項。