替代維園論時事…港獨立書店增 學者：國安法創造的公民社會

學者：國安法創造的公民社會

以往六四香港 人會到維園悼念，現在不能到維園，有獨立書店 成為港人悼念的替代空間。學者研究發現，香港國安法反而令獨立書店成為另一個公民社會空間，不只是賣書，更是聚集大家討論社會議題的地方。

佛光大學社會學暨社會工作學系副教授鄭祖邦表示，自從2019年「反送中 」運動後，香港的獨立書店數目增加。

鄭祖邦表示，2020年香港實施國安法，理論上獨立書店應更難生存，但他訪問了多間獨立書店店長，發現在公共圖書館將書籍下架，市民討論社會議題的空間減少，公民社會縮小下，反而給予獨立書店一個商業營運空間，更成為另一個公民社會。

有獨立書店店長說，書店不只是賣書，更會辦活動討論大家關心的議題，活動不收費，經常吸引到新的參加者，「讓人有一個安全的空間走在一起，那種社會過去能夠討論的，每一種議題都能夠在我們這裡進行。」

該店長直言，有很多警察或不同部門經常「關心我們」。

有書店店長表示，恐懼是有的，但評估風險後認為，就算被控告出售煽動性刊物，被判坐牢大概只是一、兩年，所以沒分辨哪些書是危險的。

另一位書店店長表示，他沒有太多自我審查，選書主要是隨自己喜歡，反而認為是出版社首先遇到壓力，處於政治控制的前線。政權可能覺得最重要的是控制出版社，書店便沒有「危險」的書可賣。

對一些店長來說，經營獨立書店是保留香港的價值。有店長表示，很多人把公民社會的期望及一些感受投射到書店，「如果有這樣一間書店，香港人會覺得比較安心。」他賣的書在香港連鎖書店已經不能賣，而在獨立書店還能賣，「對香港人來說好像有一種價值還未破壞。」