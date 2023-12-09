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香江觀察／「凱旋」金句曝李嘉誠箴言 港人熱追

香港特派員 李春
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

除了港府總動員的香港區議會選舉，除了文化界怒火萬丈的港官聲稱要拆香港文化博物館和移走香港科學館，除了香港股市直挫到1997的水平，香港人過去一天一夜熱追的是「凱旋金句」，因為大家都相信那金句的背後是「超人」李嘉誠有關香港的「箴言」。

過去30年左右，周凱旋是香港首富李嘉誠身邊的女人，香港人稱其為超人的紅顏知己，她本人成為香港最富有的女人之一，她一直低調而神祕。香港7日開「FII PRIORITY亞洲峰會」，周凱旋以維港投資聯合創辦人身分出席，她大方回應香港市場持續波動，講出李嘉誠的預見，甚至還回應了仍算敏感的香港成為「國際金融中心遺址」。周凱旋這些話，在香港平面和社交媒體上都很轟動，還引出不同層面人士的評論。

周凱旋的金句，挑重要的羅列四條，一是李嘉誠早在2021年1月就提醒她，當前經濟環境是「山雨欲來風滿樓，你要注意」，她追問何意，李嘉誠說「經濟一定一落千丈」，「你投資組合這麼多公司，如果不在2021年12月前做好延長自己（資金）跑道，你就可憐啦。」

二是她提到，所有政府都需要諫官，所有政府應考慮把諫官制度化，李嘉誠常說：「成功無方程式，失敗一定有道理」。要盡量減低失敗，失敗對公司是蝕投資，但如果對社會就會付出很大代價。

三是她直面香港成為「國際金融中心遺址」的論調，說「這是我們每個人的屋企（家），我們不用悲觀，別人說什麼，和我們在做什麼，是兩樣不同的事，我們做自己的事」。又說金融的事總有高低、有困難，討論單日高低沒有具體意義，最重要是不要get stuck（被套牢）。若不是stuck，而是過渡期，就沒所謂。stuck，你的噩夢就剛開始。

四是她特別提到曾與李嘉誠討論金融和科技角色，哪個才是經濟發展的大腦和心臟？哪樣是主導？結果他們共識是兩樣在未來十年要一起跳動，試想有些地方，金融不是太有力，科技又不是很有力，這會是很大hurdle（障礙）。

對周凱旋的金句和金句中李嘉誠的箴言，有意思的不是香港人的熱捧，而是各種各有的解讀，八卦點的人在看周凱旋說自己視李嘉誠為導師兼伴侶，嚴肅點的人在判讀那些夾雜著英文的金句，背後又給出怎樣的啟示。

香港 投資 港府

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