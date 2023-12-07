「電池王」寧德時代在港設總部 電動車電池產量冠全球

中國動力電池巨頭寧德時代將於香港科技園設立國際總部，現今全球每3架電動車之中，就有1架車的電池產自寧德時代。（路透）

港府繼續引進龍頭企業落戶，內地電動車 電池龍頭企業「寧德時代新能源科技（CATL）」將在香港 設立國際總部，並在香港科學園成立「寧德時代香港科技創新研發中心」，研發前沿的新能源解決方案。寧德時代董事長兼總經理曾毓群今天在香港與科技園簽署合作備忘錄，推動本地綠色科技生態圈發展，實現零碳目標。

綜合香港01、明報報導，科技創新界立法會議員邱達根表示，接連有與電動車相關的龍頭企業落戶香港是好事，有利香港培養相關領域人才；他期望除投資研究以外，寧德時代亦可在港作部分生產，推動香港新型工業化發展。

寧德時代成立於2011年，專門製造用於電動車和儲能系統，以及電池管理系統的鋰離子電池，2018年在深圳交易所上市。據公司介紹，現時是世界領先的新能源創新科技的供應商，動力電池系統使用量連續六年全球第一，是全球唯一市占率超過30％的電動車電池供應商。

資料顯示，多個品牌的汽車包括Tesla、大眾、BMW 、日產、標緻雪鐵龍集團、現代、本田 、捷豹荒原路華、富豪、豐田及多間內地汽車廠的車款都配置該公司電池。

寧德時代在全球設有5個研究中心、另13個生產基地分布內地、德國及匈牙利。該公司本年8月發表「神行超充」電池，稱充電10分鐘後可續航400公里，今年底量產。

寧德時代落戶香港科學園，研發新能源解決方案，進一步推動香港新能源技術產業、交通、基礎設施等相關技術發展。配合科技園配套，寧德時代將與科技園聯手，加快香港新能源領域的可持續發展，助力香港發展成為國際綠色科技及金融中心。

科技園公司昨公布，財政司長陳茂波、創新科技及工業局長孫東及寧德時代董事長兼總經理曾毓群聯同4名公司代表，將出席今日簽署合作備忘儀式。智能駕駛解決方案的龍頭企業科企地平綫上月底公布將落戶香港，孫東當日致辭時形容智能汽車有「一心一大腦」，以「心」比喻電池，暗示寧德時代即將落戶。

邱達根稱，引入領先企業有助將行業最新技術帶到香港，長遠有助促進香港培養相關領域的人才。他期望寧德時代除在港設研發中心，亦可將部分生產線設在香港，而香港認證制度完善，可切合生產需要。

此外，據媒體報導，中文大學商學院亞太工商研究所名譽教研學人李兆波指，香港科研人才出路一向欠佳，寧德時代落戶香港需聘請大量人才，可帶動產業長遠發展。