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文靜女生周庭 香港學運最受矚目聲音

香港特派員李春
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港人聽到周庭最後一句話，是「我大概一輩子都不會回去了！」已在加拿大就學攻讀研究所的周庭，在她的生日當天，講出長長的一段話，給人印象最深的就這麼一句。

這個12月剛到，周庭重新出現在香港和國際媒體，是她的27歲生日前後，引發關注的是她宣布「棄保」，即放棄保釋安排，留在加拿大繼續學業，為此這些年或不知多少年她可能難返香港。

周庭在不同的人群中有不同的定型，在香港好多人都把周庭看做鄰家小妹，而她的「學運女神」之稱，最早來自日本，那大概是因周庭能流利地講日文，令不少日本人喜歡她。

周庭出身香港平民家庭，她就讀的嘉諾撒聖家學校，是香港天主教嘉諾撒仁愛女修會所創辦的津貼女子小學，後來升嘉諾撒聖家書院。就像好多香港教會學校走出來的小女生一樣，她舉止文靜，笑容甜美，就算後來參加學運，她也沒有那分慷慨激昂。

但這樣的文靜小女生，在香港學生運動中引起港人的注意，後來又走上國際，主要是當年香港中學生首度衝到學生運動的前列。14歲的周庭參加了中學生抗爭組織學民思潮，在雨傘運動中成了發言人。2014年她升讀香港浸會大學社會科學系，又與黃之鋒、羅冠聰等一起創立學生政黨香港眾志，就更多地在運動中抛頭露面，成為香港學運中最受矚目的小女生。

周庭曾參選香港立法會，但被剝奪資格，在香港國安法2020年6月通過前夕，她與黃之鋒、羅冠聰等人一起退出和解散了香港眾志；8月被以「勾結外國或境外勢力危害國家安全」罪名逮捕，遭判刑10個月。

2021年6月周庭刑滿出獄，在社交平台上說：「接下來要好好休息，養好身體，因為身體在這段期間變得太瘦弱了（苦笑）。」

然後在長長的時間中，周庭消失在香港人的眼簾外，直到這次，她宣布不會再回到香港了。

香港 周庭 棄保

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