港「學運女神」周庭考慮申政庇 港府：終身追捕

香港眾志前副秘書長周庭3日透過Instagram宣布不返回香港了，等於宣告放棄保釋安排，選擇流亡加拿大。（路透）

反送中運動「學運女神」、前香港 眾志副秘書長周庭 3日晚間透過Instagram宣布，考慮香港形勢、自身安全和健康，選擇棄保 （放棄保釋安排）、流亡加拿大。港府昨晚發聲明點名嚴厲譴責周庭棄保畏罪潛逃，罔顧法紀，指逃犯除非自首，否則會被終身追捕。

27歲的周庭曾被英國金融時報選為2021年度全球最有影響力的25位女性之一。日本東京電視台昨播出周庭的專訪，對於會否在海外參與推動香港民主運動，她稱會盡所能讓人們關心香港。被問到是否會申請政治庇護，透露正考慮申請，但「還沒有想清楚」。周庭曾於反送中運動期間，在日本召開記者會呼籲外界關注香港。

周庭3日在IG連續發表兩篇共約2700字長文，說明她不返港原因。她回憶監禁期間的恐懼，到出獄前一晚，仍被「無法出獄」的想像和恐怖包圍，也總是想起被鎖上手銬、脫光衣服被檢查等情景，直言2021年6月離開監獄，但心中恐懼和不安絲毫沒有消失。

周庭表示，每次報到都擔心會隨時再被拘捕，再用某個罪名把她帶走。她不解，如此強大國家，要將爭取民主的人送入監牢、限制自由，「這何嘗不是一種脆弱呢？」

明報報導，周庭在Instagram長文中透露其申請發還護照的事件版本，她稱曾被國安處人員要求寫「悔過書」，承認對過往政治參與感後悔，今後不會再參與，也不會與包括學民思潮和香港眾志成員等聯絡。

據報導，她憶述今年中前往深圳，獲安排參觀改革開放展覽及騰訊總部，被要求與展覽燈箱或標誌「打卡」，由內地返港後，再次被要求寫「感謝警方安排，使我能了解祖國的偉大發展」的信件。她表示，擔心若保持沉默，相關照片或成為其「愛國證據」。她又稱，對被迫到內地換取出境讀書機會感到非常諷刺。

報導說，周庭透露自己患上創傷後壓力症及抑鬱症等，並非最初便有不回港的打算，她還買了12月回港的機票，若有人說她「處心積慮欺騙國安」是錯誤陳述。