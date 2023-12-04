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被關押的青春：周庭「棄保流亡」加拿大，不再返回香港

轉角24小時
「很久沒見了。大家這幾年過得好嗎，有繼續努力生活、堅持善良嗎。這數年，我想我跟你們一樣，都經歷了很多轉變。」圖為2020年6月5日周庭發布在FB的照片。（取材自周庭臉書）
「很久沒見了。大家這幾年過得好嗎，有繼續努力生活、堅持善良嗎。這數年，我想我跟你們一樣，都經歷了很多轉變。」圖為2020年6月5日周庭發布在FB的照片。（取材自周庭臉書）

「關押半年又20天，剛滿27歲的周庭，決定棄保流亡加拿大...」前香港眾志成員周庭12月3日在社群平台表示，已在加拿大攻讀碩士3個月，並在深思熟慮之後決定不再返港。周庭自2021年6月出獄後，依照《香港國安法》擔保條件仍需每3個月向警方報到，密集監視造成極大壓力，周庭表示考慮到香港形勢、自身安全及身心健康，「大概一輩子不會回去了」。對此香港警方已表達強烈譴責，呼籲周庭懸崖勒馬，以免一生背負「逃犯」之名。但各界網友紛紛在其貼文下祝賀，願她永遠平安、支持她的一切決定。

12月3日是周庭27歲生日，她從2021年出獄後即不曾公開露面，但在生日當天在Instagram突然張貼兩篇動態，分享近2年來的生活近況。周庭表示，已經在9月成功抵達加拿大一所大學攻讀碩士，但根據《國安法》條件，她原本須在今年12月底飛回香港向警方報到，但考慮過香港形勢、自身安全、生理和心理健康等種種狀況後，「我決定，不回去報到了，也大概一輩子不會回去了」。

周庭表示，回去報到時即便警方不會拘捕或收回她的護照，也很可能提出附加條件或進行問話，需要滿足條件才能回到加拿大，或者未來可以隨時以調查為由限制其出境。她說，「我不想再被迫做不想做的事情，也不想再被迫到中國大陸了。這樣下去，即使我人安全，身體和心靈也會崩潰。」

自2012年開始，時年僅15歲的周庭便與黃之鋒、林朗彥等人投身「學民思潮」等組織針對國民教育進行反對倡議，隨後也活躍於2014年雨傘革命、2016年旺角魚蛋革命後來成立政黨「香港眾志」，繼續在民主自決和社會議題中耕耘。2019年反送中運動亦相當活躍，但直到2020年6月《國安法》強勢通過，周庭、黃之鋒、羅冠聰及敖卓軒前一日便宣佈退出香港眾志，香港眾志同日解散及停止會務。

12月3日是周庭27歲生日，她從2021年出獄後即不曾公開露面，但在生日當天在I...
12月3日是周庭27歲生日，她從2021年出獄後即不曾公開露面，但在生日當天在Instagram突然張貼兩篇動態，分享近2年來的生活近況。（取材自周庭Instagram）

關押逾半年患PTSD

2020年8月10日，周庭被以「勾結外國或境外勢力危害國家安全」等罪逮捕逮捕，並於翌日獲准保釋。隨後又在11月23日遭到還押，12月2日遭法庭以「勾結外國或境外勢力危害國家安全」被判刑10個月。周庭原先被關在設防較低的羅湖懲教所，隨後又被升為甲級犯人，轉移至高度設防的大欖女懲教所服刑，直到2021年6月12日終於獲准出獄，包含關押共計在牢中度過半年又20天的時光。

然而出獄不到2個月，2021年8月10日，周庭再度被以「勾結外國勢力」罪名逮捕，翌日獲保。周庭表示，此後她仍需遵守國安法的擔保條件，需要定期報到，護照也被沒收不能自由出國。「每三個月，國安都會要求我簽署一份『扣留旅遊證件通知書』，通知我護照會被多扣留三個月，三個月又三個月，三個月又三個月。」

周庭也表示，自入獄後便開始被「無法出獄」的恐懼纏繞，出獄兩年來仍不斷想起被敲門搜屋、判刑、上銬、脫光衣服接受懲教檢查等情景，被醫生診斷為患上焦慮、驚恐、創傷後壓力症（PTSD）及抑鬱症等。「我除了大哭、崩潰、顫抖，又或者和朋友訴說我的恐懼，我什麼也做不了，什麼也做不了。」

《東京電視台》12月4日訪問周庭，她在加拿大住處以日文連線受訪，也提到在香港出獄後患上PTSD，並重申不會再返回香港的決定。周庭從小喜愛日本動漫與文化，能說一口流利日文，因此一直擔任香港民運對日本傳播倡議的重要窗口，在以英文為主的國際行動中相當獨特，也廣受日本社會認識與支持。

儘管身心皆受壓力折磨，周庭表示依然不希望浪費青春，因此倉促申請海外留學並得到加拿大一所大學錄取。但當她向香港警務處國安處遞交申請，不僅須詳報大學、學科、就讀原因、時間表、宿舍等等資料，國安處更要求她針對過往的政治參與寫下「悔過書」，更要求她承諾今後不會再參與政治、也不會與相關人士聯絡。

影音來源：テレ東BIZ YouTube

「改革開放展覽」強迫參訪

周庭表示，國安處還特別要求她在五名國安人員「陪同保護」下前往中國深圳，除了娛樂行程，她更被安排參觀「改革開放展覽」，了解中共發展以及歷代領導人「輝煌成就」。該展覽應是指位於深圳城市藝術與規劃館的「改革開放展覽館」常設展，當中展示中國1978年至2018年共40年間的建設發展。之後周庭還被安排參觀騰訊總部，了解「祖國的科技發展」，彷彿是擔心參訪的「教育成效」不夠，她返港後還被追加要求一封「感謝警方安排」的親筆信。

周庭強調，整趟行程她並沒有拒絕的權利，非常恐懼會發生什麼事，生怕所有事情都會是自己的「最後（一次）」。儘管沒有面見任何官員或接受盤問，國安人員卻不時要她「和展覽的燈箱／logo打卡合照」，隨行深圳司機也不斷為她拍照，令她深感全程被監視。周庭更強調，她擔心那些照片未來可能被利用，因此必須發聲。

「若我一直保持沉默，那些照片或許會有天成為我『愛國』的證據——那種恐懼就是如此有形的。」

圖為2018年的周庭。自2012年開始，時年僅15歲的周庭便與黃之鋒、林朗彥等人...
圖為2018年的周庭。自2012年開始，時年僅15歲的周庭便與黃之鋒、林朗彥等人投身「學民思潮」等組織針對國民教育進行反對倡議，隨後也活躍於2014年雨傘革命、2016年旺角魚蛋革命後來成立政黨「香港眾志」，繼續在民主自決和社會議題中耕耘。（路透）

周庭最後強調，她在出國前一天才拿到護照，此前只掛心能否順利離境，從未思考過是否返回香港問題，抵達加拿大後甚至還買了12月返港機票，原本可能依法回去報到。所以周庭表示：「如果有人要說我處心積慮欺騙國安，那絕對是錯誤的陳述」。她最後寫下，幾年來切身感受到免於恐懼的自由「多麼可貴」，如今終於不再擔憂被捕、可以說想說的話。自己將會在加拿大好好讀書與療傷，也期許自己與愛自己的人「能在不久的將來重聚，好好擁抱彼此」。

周庭出生於香港回歸前夕的1996年，幼年時家人已為她申請英國公民，但她從未在英國定居，因此並未流亡英國。周庭在2017年為了參與香港立法會選舉，自願放棄英國公民身分，仍然因為主張「民主自決」被取消參選資格。

「占中三子」除周庭之外，黃之鋒、林朗彥也在2020年6月被以「煽惑他人明知而參與未經批准集結」等罪逮捕，最後黃之鋒遭判刑期13.5個月、林朗彥判7個月。黃之鋒爾後又因參與「未經批准集結」的六四燭光晚會一案遭判10個月，2022年3月服刑完畢。但黃之鋒因為過去參與立法會初選而違反《國安法》，現在仍遭羈押。關在獄中。

林朗彥於2021年4月刑滿出獄後則相對低調。但今年7月5日，林朗彥與另外3名前香港眾志重要成員再度被警方逮捕。四人涉嫌營運「懲罰 Mee」社群平台以資助前香港立法會議員、香港眾志創黨主席羅冠聰。羅冠聰自2020年起同樣被以煽動分裂國家、勾結外國或境外勢力危害國家安全等罪名通緝，但他選擇流亡英國，於2021年獲英國政府跟據難民地位公約給予難民身份。香港國安處2023年起因以一百萬港幣懸賞發出全球通緝。

自由來得不易，在擔驚受怕的日常中，更加珍惜所有沒有遺忘自己，關心自己、愛自己的人。願我們能在不久的將來重聚，好好擁抱彼此。

寫於廿六歲的最後多倫多

「自由來得不易，在擔驚受怕的日常中，更加珍惜所有沒有遺忘自己，關心自己、愛自己的...
「自由來得不易，在擔驚受怕的日常中，更加珍惜所有沒有遺忘自己，關心自己、愛自己的人。願我們能在不久的將來重聚，好好擁抱彼此。」（取材自周庭Instagram）

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