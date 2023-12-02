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南華早報記者陳敏莉赴京採訪失聯 記協憂安危 家人指安全

香港新聞組╱香港2日電
日本共同社報導，香港南華早報記者陳敏莉10月底前往北京採訪「香山論壇」後失聯。(取材自臉書)
日本共同社報導，香港南華早報記者陳敏莉10月底前往北京採訪「香山論壇」後失聯。(取材自臉書)

香港南華早報資深記者陳敏莉（Minnie Chan），10月底前往北京採訪「香山論壇」後失聯，其友人擔心她可能正遭到當局調查。對此，香港記協昨天指出，他們「非常擔心陳敏莉的安危，正要求南華早報進一步了解情況」。

日本共同社報導，陳敏莉專門報導內地國防、外交議題。北京「香山論壇」10月底登場，活動停了三年後復辦，加上內地防長李尚福先前被免職，外界關注內地軍事高層及論壇動態。陳敏莉於10月29日至31日前往北京採訪，最後一次有人聯絡到她是在11月1日，隨後下落不明。

共同社曾向南早查詢陳敏莉失聯一事，南早透過電郵回應表示，陳敏莉現正休假，但基於隱私不會提供更多細節。

陳敏莉撰寫的最後一篇報導於11月1日刊登在南早網站，是關於中國面對以哈衝突最重要、迫切要做的事什麼。

據報導，她的私人社交媒體X帳號則定格在10月20日。而她的Facebook雖然於11月1日及11日都還有發文，但也都有人留言問「她在哪裡？」其中包含軍事專家平可夫，他在貼文下方留言：「這個不是她貼的。她在哪裡？」、「我再提醒一次：她在哪裡？」

自由亞洲電台報導，平可夫表示，陳敏莉平時都會點讚他分享的文章，但11月就沒有再點讚，且根本沒看，令他感到奇怪。

明報報導，南華早報引述陳敏莉的家人轉告，指陳敏莉目前身在北京，並需時間處理一個私人事項，家人指陳敏莉目前安全，希望外界尊重個人隱私。

陳敏莉自2005年起任職於南華早報，是中國版資深記者，主要負責內地國防、外交、政治等議題，曾多次作出與內地軍事發展有關的報導。她畢業於香港大學國際公共事務碩士學位。

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