調查：港1/4學童有精神疾病 7%想死

香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港 中大醫學 院分別就兒童與青少年、以及長者的精神健康狀況展開調查，發現近兩成半受訪兒童及青少年在過去一年，受到至少一種精神疾病困擾、即每4名兒童及青少年就有1人患有精神病。當中約一半人有兩種或以上精神疾病，較常見為過度活躍症、品行障礙、焦慮症及抑鬱症。另有6.9%的人過去一年曾有自殺念頭或行動，中學生比率更達14.5%。

綜合明報、香港電台報導，調查數據未涵蓋近期自殺潮，醫衛局精神健康諮詢委員會委員、中大學者熊思方認為，自殺只是「冰山尖端」，反映下層有千絲萬縷問題須解決，避免學童「有問題不求助，跳了你才知」。

諮委會主席黃仁龍期望學校將精神健康放首位，放輕追進度等其他事項，他形容香港教育 制度「一個考試定生死」，促反思如何令學童對成功有不同標準，而非單看重學業。

調查在2019年至2023年進行，共訪問約6000名6至17歲兒童及青少年，另外亦訪問4800多名長者、當中約500人居於院舍。

調查發現，近4%受訪兒童及青少年過去一年曾想過自殺；其中約8%受訪中學生表示有意輕生，2.3%人曾經輕生，中大形容情況響起警號。另外約1成受訪兒童及青少年指，有睡眠失調問題。

中大分析，涉及的常見風險因素包括父母有明顯臨床情緒困擾、兒童及青少年自身睡眠失調、面對學業困難，而非華裔青少年有較高風險患焦慮症。另外亦發現，近半數照顧者不願意尋求專業協助。

長者方面，調查顯示，約2成受訪長者患有輕度認知障礙，另外約7成安老院內長者患有認知障礙症；部分患者的照顧者有焦慮及抑鬱等情緒問題，但未有正視。中大建議，應鼓勵長者參與社交，及早介入延緩長者認知障礙病情惡化。