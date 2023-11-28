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港TVB裁300人 電視頻道5變4 上半年虧損增8成 重組止血

香港新聞組／香港28日電
電視廣播TVB公布重組計畫，將裁約300名員工，免費頻道「5變4」。（Getty Images）
電視廣播TVB公布重組計畫，將裁約300名員工，免費頻道「5變4」。（Getty Images）

香港電視廣播有限公司（TVB）昨日公布兩大業務重組計畫，免費電視頻道「5變4」及合併電子商貿業務，共裁員300人。其中，合併J2台和財經體育資訊台，組成新頻道「TVB+」，重組將涉及裁員200人。學者認為，TVB有必要大刀闊斧節流，但指重組規模未必能扭轉劣勢。

綜合文匯報、明報等港媒報導，TVB預計電視頻道的重組，繼今年3月宣布並按計畫在今年年底前實現的年度成本節約2.6億元（港幣，下同，約3337.7萬美元）外，明年將再節省1億元的內容成本；而合併電子商貿業務，將涉及100名的「士多」員工離開集團，預計電子商貿業務重組後的年度固定成本和經營開支將可削減約5000萬元至6000萬元。

重組計畫需取得通訊局批准，一旦獲得批准後將執行該計畫，然而在現有本地免費電視節目服務牌照的准許範圍內，公司將從下月開始分階段調整內容和節目，逐步過渡到新的四條頻道陣容。

中文大學商學院亞太工商研究所名譽教研學人李兆波表示，TVB連年虧損，這次合併電視頻道及電商業務，可減少固定支出，但「年輕人不喜歡TVB是長期問題」，不容易改變，重組成效有待觀察。

積極重組兼裁員的TVB仍未實現扭虧，集團2023年度中期業績中期虧損4.07億元，比2022年度中期虧損2.24億元增加了八成。集團2023年度中期EBITDA（除息稅折舊攤銷前利潤）錄得虧損1.86億元，高於2022年度中期EBITDA虧損7200萬元。不過，TVB上月底預告2023年度下半年將錄得EBITDA盈利。

集團自今年3月宣布削減內容製作預算及員工成本以來，全職員工已由去年底3854人跌至今年6月底3599人，今次再裁員逾300人。今年上半年TVB雇員福利開支為7.22億元，按年跌4.35%。

電視頻道方面，TVB擬將現有兩條頻道「二合一」，打造一系列多樣化的年輕觀眾內容、體育和資訊性節目，將免費電視內容與數字平台上的互動內容相結合，料將吸引更大觀眾群。

電視廣播昨收市後公布新計畫，收報3.47元，跌2.53%。

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