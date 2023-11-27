調查：近六成香港青年信任政府 首次過半

青年創研庫26日公布一項有關年輕人參與地區治理的調查，發現年輕人對「完善地區治理」方案認識不足。左起為青協青年研究中心研究員張靜雲、青年創研庫青年發展組副召集人鄭煦喬、潘子峰、成員譚霈琳及黎達成。（圖：青協提供）

距離區議會選舉不足兩星期，香港 青年協會青年研究中心成立的「青年創研庫」昨日公布「連繫青年參與地區治理」研究報告。報告顯示，近六成認為自己信任港府，比率為過去同類型調查最高，並首次超越五成；另五成半受訪青年有興趣參與改善地區的工作。

綜合大公報、明報報導，青年創研庫青年發展組建議推出「青年地區改善提案計畫」，讓青年策畫和實踐地區改善的專題協作項目，以調動其地區治理參與的積極性。

該研究對526名18至34歲青年進行問卷調查，另訪問了20名青年個案。結果顯示，有七成九受訪青年認為地區事務與自己息息相關，其中最關心的事務為交通及環境衞生，亦期望區議會能處理社區問題及反映民意。

對於港府於5月公布的完善地區治理建議方案，包括重塑區議會及強化地區治理架構等內容，受訪青年的認識程度僅3.25，有22.6%的青年表示對此完全不了解，且超過八成的人對獲委任為「三會」委員或參與關愛隊表示沒有興趣。對於會否在區選投票 ，同有47.5％受訪選民表示「肯定會/多數會」或「肯定不會/多數不會」。

對此，青年發展組建議港府制定更多宣傳推廣策略，讓青年了解相關方案。另一方面，青年發展組副召集人鄭煦喬亦認為這體現了年輕人「興趣不同」，她指出，通過港府平台參與地區治理可能主要以開會商議等方式進行，而以非官方渠道或許能更直接參與和舉辦活動。

在受訪青年觀感中港府是否信任青年，調查顯示47.5%認為港府信任青年，不認同者佔52.5%。至於是否信任港府，58.7%表示同意，41.3%稱不同意。

「青年創研庫」成員譚霈琳表示，現屆港府重視地區治理工作，惟研究結果反映受訪者對相關方案認識不多。譚建議當局訂立更全面的推廣策略，從公眾教育 、績效評估及民意反映等方向，推動香港地區治理工作積極發展，以做實事爭取社會認同。