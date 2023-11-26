全面推愛國教育 香港明年初設工作組、辦中華文化節

香港青少年愛國主義教育基金會25日舉行成立典禮，基金會將開展連串愛國主義教育活動。（中通社）

中國全國人大常委會早前通過「愛國主義教育法」，將於明年元旦起實施，香港 特首李家超10月底在立法會發表施政報告時便提出，香港將強化愛國主義教育，並成立「愛國主義教育工作小組」。香港政務司長陳國基25日表示，該工作組確立於明年初成立。

香港青少年愛國主義教育基金會25日舉行成立典禮，基金會將開展連串愛國主義教育活動，圖為政務司司長陳國基出席典禮並致辭。（中通社）

綜合明報、大公報報導，陳國基25日出席香港青少年愛國主義教育基金會成立儀式致辭時表示，由他領導的「憲法與基本法推廣督導委員會」，將在明年初成立愛國主義教育工作小組，協調港府部門及非港府機構，全方位推動國民教育，包括加強教師國情培訓、強化學生國情學習，推展聯校國民教育新活動和內地交流實習計畫 等。

李家超日前在香港立法會發表施政報告時曾提到，港府將會展開愛國主義教育，將愛國主義教育納入國民教育體系。由政務司司長領導的「憲法和基本法推廣督導委員會」將擴大職能，新增涵蓋愛國主義教育，協調港府部門和非港府機構推動國民教育，與「愛國主義教育法」內容對接。

李家超還提到，康樂及文化事務署也將會成立「弘揚中華文化辦公室」，專責策畫及舉辦推廣中華文化和歷史的活動，並將於明年起舉辦「中華文化節」。

在25日香港青少年愛國主義教育基金會成立儀式上，基金會會長譚錦球表示，期望為青少年提供更多接受愛國主義教育的機會。基金會正開始推進兩大項目，包括設立助學金，對象是香港基層中小學生各100名，分別提供5000元（港幣，下同，約641.3美元）和3000元助學金，資助他們參加愛國主義教育課程和各類課外活動，申請者須提交一份以「中國優秀文化傳承」或「愛國主義教育」為主題的活動計畫書；下月至明年2月29日申請，最快明年4至5月撥款。

基金會並捐贈1500萬元響應支持港府惠民生、添幸福等各方面工作。

目前，香港正從各層面、且向各年齡層推進愛國教育。香港教育局 稍早公布的小學人文科課程框架，即要求學習國民教育、國家安全教育，國民身分認同，小學三年級須知道香港國安法，六年級要認識國家統一。