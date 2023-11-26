我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

封面故事／親人不見 應盡早報警 避免錯失寶貴時間

華人業主雇同一員工在不同店上班 容易引發加班糾紛

全面推愛國教育 香港明年初設工作組、辦中華文化節

香港新聞組／香港26日電
香港青少年愛國主義教育基金會25日舉行成立典禮，基金會將開展連串愛國主義教育活動。（中通社） 
香港青少年愛國主義教育基金會25日舉行成立典禮，基金會將開展連串愛國主義教育活動。（中通社） 

中國全國人大常委會早前通過「愛國主義教育法」，將於明年元旦起實施，香港特首李家超10月底在立法會發表施政報告時便提出，香港將強化愛國主義教育，並成立「愛國主義教育工作小組」。香港政務司長陳國基25日表示，該工作組確立於明年初成立。

香港青少年愛國主義教育基金會25日舉行成立典禮，基金會將開展連串愛國主義教育活動...
香港青少年愛國主義教育基金會25日舉行成立典禮，基金會將開展連串愛國主義教育活動，圖為政務司司長陳國基出席典禮並致辭。（中通社）

綜合明報、大公報報導，陳國基25日出席香港青少年愛國主義教育基金會成立儀式致辭時表示，由他領導的「憲法與基本法推廣督導委員會」，將在明年初成立愛國主義教育工作小組，協調港府部門及非港府機構，全方位推動國民教育，包括加強教師國情培訓、強化學生國情學習，推展聯校國民教育新活動和內地交流實習計畫等。

李家超日前在香港立法會發表施政報告時曾提到，港府將會展開愛國主義教育，將愛國主義教育納入國民教育體系。由政務司司長領導的「憲法和基本法推廣督導委員會」將擴大職能，新增涵蓋愛國主義教育，協調港府部門和非港府機構推動國民教育，與「愛國主義教育法」內容對接。

李家超還提到，康樂及文化事務署也將會成立「弘揚中華文化辦公室」，專責策畫及舉辦推廣中華文化和歷史的活動，並將於明年起舉辦「中華文化節」。

在25日香港青少年愛國主義教育基金會成立儀式上，基金會會長譚錦球表示，期望為青少年提供更多接受愛國主義教育的機會。基金會正開始推進兩大項目，包括設立助學金，對象是香港基層中小學生各100名，分別提供5000元（港幣，下同，約641.3美元）和3000元助學金，資助他們參加愛國主義教育課程和各類課外活動，申請者須提交一份以「中國優秀文化傳承」或「愛國主義教育」為主題的活動計畫書；下月至明年2月29日申請，最快明年4至5月撥款。

基金會並捐贈1500萬元響應支持港府惠民生、添幸福等各方面工作。

目前，香港正從各層面、且向各年齡層推進愛國教育。香港教育局稍早公布的小學人文科課程框架，即要求學習國民教育、國家安全教育，國民身分認同，小學三年級須知道香港國安法，六年級要認識國家統一。

教育局 香港 實習計畫

上一則

中國「最強大學寢室」在這？ 哈工大室友3人全當選院士

下一則

BBC百大女性 西藏女環保人士巴央上榜

延伸閱讀

香港政務司長：明年初成立愛國主義教育工作小組

香港政務司長：明年初成立愛國主義教育工作小組
香港11.5萬人失業 李家超坦承經濟仍未脫困

香港11.5萬人失業 李家超坦承經濟仍未脫困

李家超訪察遇中三女生 自爆讀地理靠死記

李家超訪察遇中三女生 自爆讀地理靠死記
李家超、普亭遭制裁 將缺席APEC峰會

李家超、普亭遭制裁 將缺席APEC峰會

熱門新聞

網紅冒充外送員擺拍。（視頻截圖）

「外賣媛」擺拍送牛雜湯惹眾怒 當事網紅道歉：為流量冒充騎手

2023-11-18 07:30
中國外交部發言人毛寧稱，外界對於阿根廷外事顧問的訪問內容存在「誤讀」。（美聯社）

阿根廷停止與中方合作？中國外交部：將是外交嚴重錯誤

2023-11-21 11:38
示意圖，近日北京氣溫驟降，圖為11月22日的北京街頭。（Getty Images）

沒完沒了的傳染病？中國爆發「支原體肺炎」北京、天津醫院人滿為患

2023-11-22 23:36
網紅夫妻檔「國岳夫婦」疑陷入醜聞。(取材自微博)

床位換坑位？杭州女業務陪睡客戶被「射後不理」 老闆娘出馬也…

2023-11-25 08:30
ChatGPT創建的最美中國女孩圖像，引起眾多網民議論紛紛。（取材自微博）

「最美中國女孩」 ChatGPT捏出來 網友：看到很多人的影子

2023-11-20 08:00
中國公安部21日公布階段成果，9月迄今已從緬甸逮回3.1萬名詐騙嫌犯回中國。(取材自公安部刑偵局)

中剿緬北電詐 美媒：明家族槍殺上百中國人惹禍

2023-11-22 01:30

超人氣

更多 >
床位換坑位？杭州女業務陪睡客戶被「射後不理」 老闆娘出馬也…

床位換坑位？杭州女業務陪睡客戶被「射後不理」 老闆娘出馬也…
又見排隊潮… 黑五大戰到聖誕 折扣夠大才出手

又見排隊潮… 黑五大戰到聖誕 折扣夠大才出手
金馬60／林青霞獲終身成就獎 首度感謝老公支持成全

金馬60／林青霞獲終身成就獎 首度感謝老公支持成全
台灣總統民調：賴蕭34.8%排第一 侯康僅差2.3個百分點

台灣總統民調：賴蕭34.8%排第一 侯康僅差2.3個百分點
「我才不管」邊疆航空女乘客在飛機走道脫褲尿尿全都錄

「我才不管」邊疆航空女乘客在飛機走道脫褲尿尿全都錄