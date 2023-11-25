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﻿海洋公園報喜 3小熊貓延長借用 未來「加碼」引入

香港新聞組╱香港25日電
四川當局延長海洋公園現有的三隻小熊貓，即泰山、聰聰和柔柔的借用時限。(中通社)
四川當局延長海洋公園現有的三隻小熊貓，即泰山、聰聰和柔柔的借用時限。(中通社)

相隔五年，香港海洋公園「四川自然保護周」昨日再次舉行，園方並與四川當局簽署兩份合作協議，包括延長園內現有三隻小熊貓的借用期，同時再借出多隻小熊貓供科研、繁殖和保育等用途。﻿

大公報報導，「2023四川自然保護周」由四川省林業和草原局、成都市政府、香港環境及生態局三方合辦，市民可從活動中了解大熊貓國家公園和國家植物園的最新發展，以及成都市最新的「公園城市」建設，更可透過XR體驗與大熊貓寶寶作虛擬互動。

明報報導，海洋公園昨與四川省林業和草原局簽署為期5年的合作協議，雙方每年聚焦四川其中一個自然保護區，關注當地的自然保育工作；雙方員工亦會實地交流。園方同時與成都大熊貓繁育研究基地簽訂為期20年的合作協議，成都基地會延長園內現有3隻小熊貓泰山、聰聰和柔柔的借用期，並再借出多隻小熊貓。

報導指出，上述3隻小熊貓2009年到港，已在海洋公園生活14年。成都大熊貓繁育研究基地副主任蘭景超表示，小熊貓平均壽命約13年，園內小熊貓均已15歲，算「相當高壽」，反映園方在小熊貓的疾病防控、飼養管理等技術為世界前列，故期望未來與園方繼續在小熊貓方面有更多、更廣泛的科研合作。

四川當局延長香港海洋公園現有三隻小熊貓的借用時限，並會再借出更多小熊貓。(中通社...
四川當局延長香港海洋公園現有三隻小熊貓的借用時限，並會再借出更多小熊貓。(中通社)

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