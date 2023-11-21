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歷時7年 港迪士尼樂園「冰雪奇緣」施魔法 粉絲排長龍

香港新聞組／香港21日電
香港迪士尼樂園首次推出全球首個「冰雪奇緣世界」。（圖：香港迪士尼樂園度假區）
香港迪士尼樂園首次推出全球首個「冰雪奇緣世界」。（圖：香港迪士尼樂園度假區）

風靡全球的迪士尼電影「冰雪奇緣」在香港迪士尼樂園變成真實場景。昨日開幕吸引來自世界各地粉絲排長龍「朝聖」，不少遊客打扮成電影主角Elsa、Anna及「雪寶」（小白）瘋狂打卡。歷時七年打造、名為「魔雪奇緣世界」（World of Frozen）的主題園區為全球獨有，結合大嶼山風景如畫的自然景觀，以及電影中經典場面和卡通人物，香港迪士尼相信它能成為「轉捩點」，於聖誕假期吸引更多遊客入場。

大公、文匯報報導，財政司司長陳茂波表示，新園區開幕是「決定性時刻」，令迪士尼樂園提升至一個全新水平，可能與維多利亞港一樣列入赴港旅客必須前往的「願望清單」。

許多遊客在香港迪士尼樂園度假區，等著排隊進入20日開幕的「冰雪奇緣」主題園區。（...
許多遊客在香港迪士尼樂園度假區，等著排隊進入20日開幕的「冰雪奇緣」主題園區。（美聯社）

「冰雪奇緣世界」昨日上午11時30分正式開放前，已吸引大批本地及來自世界各地的迪士尼粉絲翹首以待。開幕一刻，前排遊客為之瘋狂，搶先跑進園區。園區開放後15分鐘，主要景點「魔雪奇幻之旅」及「雪嶺滑雪橇」門口已大排長龍，輪候時間一度達60分鐘。

新園區的建築以挪威小鎮為設計靈感，高度還原電影「冰雪奇緣」中的港口、冰雪皇宮、噴泉、雪山等場景，並新增過山車和小木船兩座機動遊樂設施。來自日本的旅客Hitomi 一直是電影中角色「雪寶」的粉絲，知道香港迪士尼樂園設有「冰雪奇緣」新園區後，特意約了朋友到香港朝聖。她表示，等候差不多兩年終於見證園區開幕，「希望以後可以每天都來。」

另有來自泰國的三口家庭剛到東京遊玩，日前轉戰香港。母親Kann ika表示，3歲女兒是該電影「鐵粉」，「冰雪奇緣」園區為香港獨有，之前很期待可以看見這裡的一切，包括主角Elsa和Anna本人。」 香港市民麥先生與太太亦趁4歲及6歲的女兒放假，帶她們入場。兩姐妹更穿上「冰雪奇緣」主角Elsa的服裝，非常投入，又乘搭小木船觀賞劇中主角居住的「冰雪皇宮」。

許多遊客在香港迪士尼樂園度假區，等著排隊進入20日開幕的「冰雪奇緣」主題園區。（...
許多遊客在香港迪士尼樂園度假區，等著排隊進入20日開幕的「冰雪奇緣」主題園區。（美聯社）

陳茂波昨在開幕典禮表示，迪士尼由7年前開始草擬興建新園區，很高興能夠見證它終於落戶香港。香港迪士尼樂園度假區行政總裁莫偉庭表示，相信新園區會令香港迪士尼樂園變得不一樣，樂園過去數年成為周圍地區的著名景點，極具競爭力，早前舉行的聖誕慶典亦有很多訪客前來，相信新園區會吸引「冰雪奇緣」世界各地的粉絲到訪。

香港 迪士尼 樂園

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