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香港逾30副局長、政助赴內地研修考察

香港新聞組／香港20日電
香港特首辦公室主任葉文娟（第二排中）19日率領超過30名政治委任官員前往北京和南京，參加國家事務研修課程及考察。（中通社）
香港特首辦公室主任葉文娟（第二排中）19日率領超過30名政治委任官員前往北京和南京，參加國家事務研修課程及考察。（中通社）

香港特首辦公室主任葉文娟昨日上午率領超過30位副局長和政治助理前往北京，參加「政治委任官員國家事務研修班」，之後到南京考察。團隊出發前，葉文娟與商務及經濟發展局副局長陳百里、律政司司長政治助理洪曉敬在香港機場會見傳媒。

大公報報導，這次研修班是本屆港府上任後第一次舉行的「政治委任官員國家事務研修班」，亦是歷年來規模最大的一次。

葉文娟表示，希望透過研修班加深團隊對國家政策和發展的認識，能夠滿載而歸，將所見、所聞和所學帶回香港，在工作上學以致用，更好地服務市民、服務社會。

香港特首辦公室主任葉文娟（第二排中）19日率領超過30名政治委任官員前往北京和南...
香港特首辦公室主任葉文娟（第二排中）19日率領超過30名政治委任官員前往北京和南京，參加國家事務研修課程及考察。（中通社）

葉文娟指出，副局長和政治助理是港府管治團隊的一分子，也是港府管治和政治人才階梯的重要組成部分。

團隊抵達北京後，首先會在國家行政學院學習，23日將去江蘇省，在南京進行考察，然後在25日返港。她感謝中央港府全力支持、中央港澳辦和國家行政學院大力協調舉辦是次研修班，並邀請了多名重量級的學者和教授講課。她表示，江蘇省和南京市給予團隊高規格的接待，反映中央和省市對這次研修班的高度重視。

葉文娟強調，希望透過研修班達到三個目標。第一是希望通過這次的研修班，加深團隊成員對國家政策和發展的認識，加深了解國家和香港當前面對的形勢和挑戰，日後大家在工作時，可以國家觀、國際觀和大局觀作周全的考慮。第二是希望展現「愛國者治港」的團隊精神和施政新氣象。是次整個團隊一起學習、一起訪問、一起考察，她期望大家回來後，可以與公務員團隊繼續群策群力，服務市民。第三個目標最重要，是學以致用，正如行政長官李家超所鼓勵，學習回來後，透過實際行動運用到工作上。

她又說，今次交流、考察和學習只是第一步，回來之後，團隊會認真考慮如何在工作上，抓住國家發展為香港帶來的機遇，如何為香港創造更多的發展空間，更好地服務市民，一起說好國家故事，說好香港故事。

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