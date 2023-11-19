赴港旅遊成本漲 港旅業復甦受阻 迪園國際化爭勝

學者認為香港迪士尼樂園經適應期後，應能搶回勁敵深圳LEGOLAND的客源。（新華社）

香港迪士尼 開園之初，曾引起熱潮，惟2016年上海迪士尼樂園營運，加上疫情衝擊，入場人次及利潤直線下滑。現時雖已復常，惟周邊地區的挑戰不斷。除屢傳香港周邊地區將有全球第七座迪士尼樂園，港人北上熱點的深圳，亦在明年迎來LEGOLAND。旅遊學者直言，深圳樂高樂園 度假區短期內的確是香港迪士尼樂園的一大勁敵，惟經適應期後，相信香港迪士尼仍能搶回客源。

大公報報導，專門經營東南亞旅行團的香港入境團旅行社協會主席謝淦廷日前表示，遊港的菲律賓團及泰國團都會來迪士尼，他認為，港府除了努力增加旅遊景點，應為迪士尼等樂園多作長遠規畫，吸引更多旅客到港。

旅遊界現時仍在重新起步，謝淦廷指因人手荒及物價上漲，削弱香港競爭力，令旅行團及旅客仍未回復舊觀。謝表示現時機票較貴，「以前泰國飛港一張機票需約1200至1500港元（約153.9至192.3美元），現在加到2500至3000港元（約320.6至384.7美元）」，30、40人的「大團」已難復見，換來的只是零星近10人的「小團」。

「疫情前，我們公司有近40人，現時只11、12人，請不到人，司機也請不到。」他又稱許多酒店都人手不足，「現時我們的團入住香港的酒店，是兩天整理一次房。」他直指業界出現人力荒，除了推升酒店房價，服務質素亦下降，希望港府及早補充人力資源，提供香港旅遊競爭力，吸引更多旅客訪港，暢玩迪士尼。

深圳LEGOLAND樂高樂園度假區占地58萬平方米，料明年完工，將是全球最大的樂高樂園，設有1個主題樂園、1個水上樂園和3間主題酒店，超過100個互動遊樂設施、表演和景點。

「在一個城市附近開新的樂園，一定會有影響，人都會貪新鮮。」旅遊學者、職業訓練局項目經理黃家榮表示，當有新樂園開幕，確會帶來一定衝擊，但當遊客熟習了新舊樂園，才會選擇想去的樂園。他又指迪士尼的受眾層面廣，「大人小孩都合適」，而LEGOLAND以小朋友為主。