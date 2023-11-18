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港禁餵野鴿擬修例 可重罰10萬囚1年

香港新聞組／香港18日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

港府昨日向立法會提交《野生動物保護條例》的修訂條例草案，建議修例禁止餵飼野鴿。港媒報導，修例列明，任何人除了不能餵飼野生動物外，亦不得餵飼野鴿，並將條例最高罰則，由罰款1萬元，大幅提升至10萬元（港元，下同，約1萬2800美元）和監禁1年。

綜合港媒報導，另外，港府並就非法餵飼行為引入定額罰款機制，金額定為5000元，同時會訂明漁護署長可授權任何公職人員行使條例相關的權力，以助執法，29日交由立法會首讀。政府早前預計，如修例獲得通過，法例會在明年第3季全面生效。

港府提出《2023年野生動物保護(修訂)條例草案》，禁止餵飼野鴿、白鴿、家鴿和原鴿，違者可處以定額罰款5000元。此外除了警員，法律亦擴大到食環署職員、康文署職員以及房屋署職員可以執法。

《條例草案》建議將禁止餵飼野生動物的現行規定擴展至涵蓋野鴿；將非法餵飼行為的最高刑罰，由罰款1萬元提升至罰款10萬元及監禁1年。

據報導，工聯會梁子穎表示，歡迎港府將《條例草案》建議禁止餵飼野生動物的現行規定，擴展至涵蓋野鴿，同時樂見政府亦建議擴大政府執法人員的人選類別，讓房屋署等人員也有執法權力。不過他留意到法例通過後仍要待明年8月1日才生效，期望港府可調整生效日期，盡早解決餵飼野鴿問題。

陳穎欣則期望港府可增設累進制罰款。她解釋，有不少餵飼野鴿的市民都是慣犯，認為累進制罰款有助加大阻嚇力度。

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