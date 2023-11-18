全國及大灣區競賽 19歲港男實習生擊敗140師傅成「金茶王」

今屆「金茶王大賽」由年僅19歲的香港代表麥嘉俊，擊敗一眾經驗豐富的奶茶師傅，勇奪大灣區決賽冠軍。（取材自VTC）

「全國及大灣區 金茶王大賽2023」日前舉行，19歲的香港 代表麥嘉俊擊敗逾140名奶茶師傅，奪得冠軍，為香港爭光。

香港01報導，由香港咖啡 紅茶協會主辦的「全國及大灣區金茶王大賽」已踏入第14年，今屆大灣區賽分為香港、澳門、珠海、廣州、深圳、佛山等11個賽區，參賽者合共逾140名，各賽區的冠軍可晉級至大灣區總決賽，爭奪「金茶王」寶座。今屆由年僅19歲的香港代表麥嘉俊，擊敗一眾經驗豐富的奶茶師傅，勇奪冠軍。

麥嘉俊為VTC酒店及旅遊學院餐飲營運文憑的畢業實習生。在此之前，他在咖啡興趣班中受到啟發，產生濃厚的興趣，夢想成為一名咖啡師。於是他在中學畢業後報讀VTC酒店及旅遊學院的餐飲課程，透過系統化的培訓，學習到相關職業技能、沖調技巧等，並考取國際咖啡師認證的專業資格。職訓局導師鼓勵下參賽。

據報導，對於成為香港及大灣區的雙料冠軍，麥嘉俊表示，代表香港與全國頂尖的師傅切磋，是一個難得機會，更受到激發努力提升沖調技藝。他表示，奪冠後更有信心在餐飲領域奮力向前，繼續堅持夢想，希望將來開設咖啡店。

翻查資料，對上一次有香港參賽者獲獎，已是2019年梁東波於國際金茶王總決賽中奪得季軍；以及2018年葉達生於國際金茶王總決賽中奪冠。

2023年金茶王大灣區決賽得獎者名單︰冠軍：麥嘉俊 （香港賽區）、亞軍：鄭文清 （珠海賽區）、季軍：高俊傑 （深圳賽區）。