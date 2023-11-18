我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

張忠謀再稱晶片全球化已死 美國520億晶片補貼法案「浪費」

加州居民荷包再縮水 PG&E電費、天然氣明年雙漲

科大頒榮譽博士 楊紫瓊自爆從小到大的1個夢

香港新聞組／香港18日電
奧斯卡影后楊紫瓊獲香港科技大學頒授人文學榮譽博士學位；圖為楊紫瓊在學位頒授典禮上發言。（中新社）
奧斯卡影后楊紫瓊獲香港科技大學頒授人文學榮譽博士學位；圖為楊紫瓊在學位頒授典禮上發言。（中新社）

奧斯卡影后楊紫瓊昨日獲頒香港科技大學人文學榮譽博士，稱能夠成為博士是從小到大的一個夢想，感到十分開心，「因為香港is my home（香港是我的家）。」

綜合媒體報導，楊紫瓊致辭完後回到座位上，用手擦拭眼睛和鼻子，疑似感動抹淚。楊紫瓊憑電影《媽的多重宇宙》（Everything Everywhere All at Once），成為第95屆奧斯卡「首位亞裔影后」。曾是壁球冠軍的她，上月底獲當選為國際奧委會委員。被問到如何平衡多重身分，楊紫瓊認為所有身分是有聯繫的，不論是藝術、體育，所有人都會一齊追尋集體的夢想。

楊紫瓊強調做每件事要有目標，心態亦要積極，「做每樣件事第一要自己爭取，自己要有要求，自己要有奮鬥心。」她指，能夠成為國際奧委會委員感到開心，可以為大家、國家，特別是年輕人，帶來愛、熱情和希望。

被問到未來發展，楊紫瓊透露，預計明年至少在香港和內地有兩個合作項目。

楊紫瓊提到，一直認為藝術與科學有深厚的關係，藝術是體驗人類的科學，科學是了解人類的藝術，不論是物理、電影、化學或舞蹈，各人只是使用自己的工具，去探索更深層次、未知的領域，例如靈感、宇宙、神等。她說，自己的人生先從舞蹈開始，繼而全力投身於電影，過程中有過跌倒，但享受重新起步的滿足感，不斷再接再厲，直至成功為止。而每一次失敗都是一次學習的課堂，如何應對這些課堂，是組成我們的一部分，可以成就我們的人生。

她認為，人類是尋求真理的獵人，對她而言，這種共同的價值觀和追求令大家成為一分子。

媒體報導，今年61歲楊紫瓊出生於馬來西亞霹靂州怡保，1983年參加馬來西亞小姐選美奪冠後在香港影壇發展，成為圈中著名女打星。楊紫瓊於1997年進軍好萊塢，拍下不少膾炙人口的英語電影，今年3月更憑電影《媽的多重宇宙》成為首位獲奧斯卡影后的華人女演員，成就十分亮眼。

香港科技大學17日舉辦第31屆學位頒授典禮，頒授榮譽博士予傑出學者與社會領袖，以...
香港科技大學17日舉辦第31屆學位頒授典禮，頒授榮譽博士予傑出學者與社會領袖，以表彰其重大成就和對社會的貢獻。其中，奧斯卡影后楊紫瓊獲頒授人文學榮譽博士。圖為楊紫瓊（前排紅袍者）與在場等候的學生們合照。（中新社）

楊紫瓊 香港 奧斯卡

上一則

出生時父親才14歲 合肥4歲童流落街頭 沒報戶口沒上學

下一則

深海珊瑚研究 中英科學家聯手揭萬年前南極冰蓋退縮之謎

延伸閱讀

直擊／香港「冰雪奇緣」園區7年打造 團隊揭真人Elas互動

直擊／香港「冰雪奇緣」園區7年打造 團隊揭真人Elas互動
CEO會議 評估中港商業風險 專家稱中國威權侵蝕商業系統

CEO會議 評估中港商業風險 專家稱中國威權侵蝕商業系統
香港11.5萬人失業 李家超坦承經濟仍未脫困

香港11.5萬人失業 李家超坦承經濟仍未脫困

香港網騙首3季捲21億 7旬婦遇「解放軍」失2700萬

香港網騙首3季捲21億 7旬婦遇「解放軍」失2700萬

熱門新聞

「明家集團」轉移旗下詐騙集團成員時，對試圖逃跑的人進行屠殺。圖為「明家集團」準備把人活埋。（取材自X平台）

4中警臥底緬北詐團 傳遭活埋…中震怒 通緝「明家集團」

2023-11-15 07:30
Katie（中）成功尋親後在宗祠前留影 (視頻截圖)

尋親6年終於圓夢 美國女孩回寧波的家了 第一站先到杭州還願

2023-11-11 06:30
男子將頭埋進女子胸前「吃奶」。（取材自微信）

「名師工作室」成炮房 男女鎖上門吃奶激吻被直播 他只撐3分鐘

2023-11-09 09:30
霍英東家族第三代次孫霍啟山，傳追求中國游泳「仙氣蝶后」張雨霏，引來中港媒體關注。（取材自Instagram）

霍啟山傳狂追「仙氣蝶后」 張雨霏隨郭晶晶當霍家媳婦？

2023-11-16 01:11
緬甸北部果敢自治區是電信詐騙集團聚集重地，緬甸政府16日逮捕當地電詐集團「明氏家族」的3大頭目，並移交中國公安。（取自觀察者網）

緬北電詐集團 明氏家族3巨頭落網移交中國 首腦畏罪自殺

2023-11-16 10:18
拆解報告顯示Mate 60 Pro零件中製比率為47%，南韓居次，零組件供應比率為36%。(路透)

日經：華為Mate 60 Pro拆解 中製零件比率47％

2023-11-12 19:55

超人氣

更多 >
洛杉磯華人行車紀錄器意外拍到Rain一家 畫面美得像韓劇

洛杉磯華人行車紀錄器意外拍到Rain一家 畫面美得像韓劇
不掃落葉運動漸受歡迎 但兩個地方還是得掃

不掃落葉運動漸受歡迎 但兩個地方還是得掃
困擾許多人…全球男子生育能力下降 原因找到了

困擾許多人…全球男子生育能力下降 原因找到了
中美元首峰會談了什麼？紐時：習近平怨被描繪成惡棍、美方卡晶片

中美元首峰會談了什麼？紐時：習近平怨被描繪成惡棍、美方卡晶片
3星座發脾氣最傷人：牡羊軟硬不吃不理性 這星座只想顧自尊

3星座發脾氣最傷人：牡羊軟硬不吃不理性 這星座只想顧自尊