科大頒榮譽博士 楊紫瓊自爆從小到大的1個夢

奧斯卡影后楊紫瓊獲香港科技大學頒授人文學榮譽博士學位;圖為楊紫瓊在學位頒授典禮上發言。(中新社)

奧斯卡 影后楊紫瓊 昨日獲頒香港 科技大學人文學榮譽博士,稱能夠成為博士是從小到大的一個夢想,感到十分開心,「因為香港is my home(香港是我的家)。」

綜合媒體報導,楊紫瓊致辭完後回到座位上,用手擦拭眼睛和鼻子,疑似感動抹淚。楊紫瓊憑電影《媽的多重宇宙》(Everything Everywhere All at Once),成為第95屆奧斯卡「首位亞裔影后」。曾是壁球冠軍的她,上月底獲當選為國際奧委會委員。被問到如何平衡多重身分,楊紫瓊認為所有身分是有聯繫的,不論是藝術、體育,所有人都會一齊追尋集體的夢想。

楊紫瓊強調做每件事要有目標,心態亦要積極,「做每樣件事第一要自己爭取,自己要有要求,自己要有奮鬥心。」她指,能夠成為國際奧委會委員感到開心,可以為大家、國家,特別是年輕人,帶來愛、熱情和希望。

被問到未來發展,楊紫瓊透露,預計明年至少在香港和內地有兩個合作項目。

楊紫瓊提到,一直認為藝術與科學有深厚的關係,藝術是體驗人類的科學,科學是了解人類的藝術,不論是物理、電影、化學或舞蹈,各人只是使用自己的工具,去探索更深層次、未知的領域,例如靈感、宇宙、神等。她說,自己的人生先從舞蹈開始,繼而全力投身於電影,過程中有過跌倒,但享受重新起步的滿足感,不斷再接再厲,直至成功為止。而每一次失敗都是一次學習的課堂,如何應對這些課堂,是組成我們的一部分,可以成就我們的人生。

她認為,人類是尋求真理的獵人,對她而言,這種共同的價值觀和追求令大家成為一分子。