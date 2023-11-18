科大頒榮譽博士 楊紫瓊自爆從小到大的1個夢

奧斯卡影后楊紫瓊獲香港科技大學頒授人文學榮譽博士學位；圖為楊紫瓊在學位頒授典禮上發言。（中新社）

奧斯卡 影后楊紫瓊 昨日獲頒香港 科技大學人文學榮譽博士，稱能夠成為博士是從小到大的一個夢想，感到十分開心，「因為香港is my home（香港是我的家）。」

綜合媒體報導，楊紫瓊致辭完後回到座位上，用手擦拭眼睛和鼻子，疑似感動抹淚。楊紫瓊憑電影《媽的多重宇宙》（Everything Everywhere All at Once），成為第95屆奧斯卡「首位亞裔影后」。曾是壁球冠軍的她，上月底獲當選為國際奧委會委員。被問到如何平衡多重身分，楊紫瓊認為所有身分是有聯繫的，不論是藝術、體育，所有人都會一齊追尋集體的夢想。

楊紫瓊強調做每件事要有目標，心態亦要積極，「做每樣件事第一要自己爭取，自己要有要求，自己要有奮鬥心。」她指，能夠成為國際奧委會委員感到開心，可以為大家、國家，特別是年輕人，帶來愛、熱情和希望。

被問到未來發展，楊紫瓊透露，預計明年至少在香港和內地有兩個合作項目。

楊紫瓊提到，一直認為藝術與科學有深厚的關係，藝術是體驗人類的科學，科學是了解人類的藝術，不論是物理、電影、化學或舞蹈，各人只是使用自己的工具，去探索更深層次、未知的領域，例如靈感、宇宙、神等。她說，自己的人生先從舞蹈開始，繼而全力投身於電影，過程中有過跌倒，但享受重新起步的滿足感，不斷再接再厲，直至成功為止。而每一次失敗都是一次學習的課堂，如何應對這些課堂，是組成我們的一部分，可以成就我們的人生。

她認為，人類是尋求真理的獵人，對她而言，這種共同的價值觀和追求令大家成為一分子。