我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

APEC前喊淨化舊金山 紐森挨轟 「為了中國修容」

襲擊裴洛西丈夫 嫌犯出庭聲淚俱下：想改變腐敗的政府

涉偷騙金飾 香港名媛蔡天鳳前夫鄺港智擬認7罪

香港新聞組／香港15日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港28歲名媛蔡天鳳（Abby Choi）今年2月在大埔龍尾村遭前夫一家殺害及肢解烹屍，前夫鄺港智被捕後另揭發他多年前疑曾到處設局騙取金飾，被控7項盜竊罪，但他在開審時棄保潛逃，直至蔡案發生後才被捕。鄺所涉的盜竊案，14日在區域法院再提訊，鄺表示將會承認所有控罪。法官把案押後至明年6月19日聽取他的答辯，鄺沒有保釋申請，繼續還押。

文匯報引述港媒報導，被告鄺港智（28歲），被控7項盜竊罪，指他於2013年5月12日至2015年1月14日，在多個地方偷竊首飾，包括39條項鍊、32條手鍊、13條金條、102粒金粒、6條吊墜、10兩金條，這些首飾分別屬於7名人士。案件原於2015年開審，但鄺保釋候審期間失蹤，直至今次2月被捕。

至於蔡天鳳凶殺案，死者前夫一家4人早前被控謀殺和妨礙司法公正等罪；一名遊艇公司職員及一名前夫的女性友人，涉嫌協助前夫潛逃而被捕，分別被控一項「意圖妨礙拘捕或檢控罪犯而協助罪犯」罪。三案上月一併在九龍城裁判法院提訊。控方透露仍有150件證物待化驗，申請將案件押後至12月20日再訊，獲法官批准。

期間前夫一家繼續還柙，前夫女友人和遊艇職員更改保釋條件後續准保釋。

蔡天鳳 香港

上一則

眾星錄視頻給緬北詐團頭子慶生…經紀人喊冤

下一則

涉合謀定佣至少2% 港美聯、港置等4大地產代理挨告

延伸閱讀

港國安法審結101宗 定罪率100% 23條立法不取代國安法

港國安法審結101宗 定罪率100% 23條立法不取代國安法
前NBA球星馬布瑞申高才通 想教兒童打球 助港多元發展

前NBA球星馬布瑞申高才通 想教兒童打球 助港多元發展
中旅美動畫師YT影片諷中共監控全球 港人有感

中旅美動畫師YT影片諷中共監控全球 港人有感
香港維園年宵競投激烈 「鋪王」2.8萬美元成交

香港維園年宵競投激烈 「鋪王」2.8萬美元成交

熱門新聞

男子將頭埋進女子胸前「吃奶」。（取材自微信）

「名師工作室」成炮房 男女鎖上門吃奶激吻被直播 他只撐3分鐘

2023-11-09 09:30
Katie（中）成功尋親後在宗祠前留影 (視頻截圖)

尋親6年終於圓夢 美國女孩回寧波的家了 第一站先到杭州還願

2023-11-11 06:30
針對前一晚間出現人民幣10到30元（約美元1.37元到4.12元）低價票，涉及成都進出港的多條境內航線。「中國南方航空」公眾號9日發布公告，稱8日晚間在系統異常期間南航售出的所有機票（支付成功並已出票）全部有效，旅客可正常使用。圖／南航提供

多條航線票價1~4美元 南航回應：全部有效 放心用

2023-11-09 15:33
拆解報告顯示Mate 60 Pro零件中製比率為47%，南韓居次，零組件供應比率為36%。(路透)

日經：華為Mate 60 Pro拆解 中製零件比率47％

2023-11-12 19:55
文靜在應對此次小意外時反應迅速 。（視頻截圖）

央視女主播牙齒貼片脫落 她一遮裝回…網讚反應堪稱教科書

2023-11-08 08:30
中國國家主席習近平14日晚間搭乘專機，離開北京赴美國。（新華社）

出發了 新華社：習近平乘專機赴美

2023-11-14 08:54

超人氣

更多 >
秘訣找到了…烤地瓜多做「1動作」 又甜又鬆軟

秘訣找到了…烤地瓜多做「1動作」 又甜又鬆軟
哄抬佣金遭判賠18億…收入大縮水 8成房仲恐轉行

哄抬佣金遭判賠18億…收入大縮水 8成房仲恐轉行
疑拖欠租金…紐約皇后區3房客被房東捅死

疑拖欠租金…紐約皇后區3房客被房東捅死
逾四成美國人 不知自己罹患這種病

逾四成美國人 不知自己罹患這種病
習近平抵達舊金山 財長葉倫、加州州長紐森接機

習近平抵達舊金山 財長葉倫、加州州長紐森接機