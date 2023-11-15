涉偷騙金飾 香港名媛蔡天鳳前夫鄺港智擬認7罪

香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港 28歲名媛蔡天鳳 （Abby Choi）今年2月在大埔龍尾村遭前夫一家殺害及肢解烹屍，前夫鄺港智被捕後另揭發他多年前疑曾到處設局騙取金飾，被控7項盜竊罪，但他在開審時棄保潛逃，直至蔡案發生後才被捕。鄺所涉的盜竊案，14日在區域法院再提訊，鄺表示將會承認所有控罪。法官把案押後至明年6月19日聽取他的答辯，鄺沒有保釋申請，繼續還押。

文匯報引述港媒報導，被告鄺港智（28歲），被控7項盜竊罪，指他於2013年5月12日至2015年1月14日，在多個地方偷竊首飾，包括39條項鍊、32條手鍊、13條金條、102粒金粒、6條吊墜、10兩金條，這些首飾分別屬於7名人士。案件原於2015年開審，但鄺保釋候審期間失蹤，直至今次2月被捕。

至於蔡天鳳凶殺案，死者前夫一家4人早前被控謀殺和妨礙司法公正等罪；一名遊艇公司職員及一名前夫的女性友人，涉嫌協助前夫潛逃而被捕，分別被控一項「意圖妨礙拘捕或檢控罪犯而協助罪犯」罪。三案上月一併在九龍城裁判法院提訊。控方透露仍有150件證物待化驗，申請將案件押後至12月20日再訊，獲法官批准。

期間前夫一家繼續還柙，前夫女友人和遊艇職員更改保釋條件後續准保釋。