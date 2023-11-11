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香江觀察／香港經濟好不好？看尖東聖誕燈飾就知道

香港特派員李春
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

到台灣觀光的香港人在網上說，台灣今年聖誕提早到來，說台南聖誕「奇幻樂園」已經開園，台北的聖誕燈飾已經閃亮，埋怨香港今年聖誕氣氛來得晚了些。這話有正有誤，香港維港兩岸的聖誕燈飾，是還沒有群起閃亮，但香港的「聖誕列車」已提早開動，不過是在大商場中。

香港有很多大型商場，其中港鐵公司屬下的四大商場今年最積極，發誓要把家喻戶曉的聖誕故事在商場中展現，其中一個商場就布置了「幻影北極列車站」，有那麼一台聖誕列車裝飾喜氣洋洋，停在商場內搭設的站台，聖誕氣氛一下子就來了。

香港聖誕，年年不外是尖東看燈飾，中環看聖誕樹。看來港鐵今年想玩點新鮮的，找來聯乘設計及教育界團體，讓香港學生發揮創意，特別是香港舞台技術及設計人員協會及演藝進修學院，帶來不一樣的商場舞台效果，除了「幻影北極列車站」，還有「精靈鞋匠夢工場」、「冬日甜蜜糖果屋」，「樂趣夢幻精靈鎮」四個夢幻童話樂園。

只是逛商場太單調，何況一到聖誕商場就人頭攢動，其他地方也得有點新意才行。比如香港迪士尼樂園，年年都有聖誕活動，今年要辦全新的「迪士尼聖誕音樂Live」，除了藝人登台，兒童合唱團獻唱，還要首次於奇妙夢想城堡前一同跨年倒數。

迧士尼的新招數之外，香港不少地方都在籌辦聖誕活動，近期網上已開始推介「香港聖誕十大好去處」之類，說來說去，還是首推尖東，即尖沙咀東部。因為那裡年年都是香港聖誕最熱鬧的地方，最重要的是聖誕節期間，尖東的海傍和街道會有各種聖誕燈飾，既可近觀，也可隔海遠望，再加上各類市集、聖誕音樂會等等，那種聖誕氣氛，還是香港獨特的。

有說在香港看經濟好不好，一看尖東的聖誕燈飾是多是少就知道。希望今年尖東聖誕燈飾就算來晚點，別讓港人和遊客失望。

香港 樂園 迪士尼

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