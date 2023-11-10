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黎智英等國安案件恐「送中」？港律政司：極端情況才會

記者陳宥菘／即時報導
針對美國提案制裁香港官員、法官是否觸動國安法第55條，使黎智英案等國安案件「送中」處理，香港律政司長林定國10日表示「很極端的情況」下才會。（中新社資料照片）
針對美國提案制裁香港官員、法官是否觸動國安法第55條，使黎智英案等國安案件「送中」處理，香港律政司長林定國10日表示「很極端的情況」下才會。（中新社資料照片）

美國跨黨派國會議員日前提出「香港制裁法案」，要求將49名香港法官、檢控官及政府官員，其中包含多名國安法指定法官，列入制裁名單，引起香港方面反彈，同時掀起是否牽動香港國安法第55條特殊情況適用，導致蘋果日報創辦人黎智英案等國安案件「送中」處理的討論。香港律政司司長林定國10日表示，第55條是一個例外性條款，在「很極端的情況」下才會用到。至於會發生甚麼事，不適合作出任何揣測。

香港律政司司長林定國10日出席香港法律周活動，接受媒體訪問時作出上述表示。針對第55條機制是否真會啟動，林定國首先表示，大家不應嘗試揣測，因為未發生的事，我們不應該作任何揣測。

林定國說，不應僅看第55條，還要看到國安法第40條，重點在於所有觸及國安法的案件，都由香港行使管轄權。他說明，一般而言，香港是由香港警察進行調查工作，不是中國公安；是香港律政司，不是中國檢察院去進行檢察工作；是香港法院，不是中國法院審查。

林定國接著指出，有一個「例外情況」是在一些「很特別嚴重的情況」下，有第55條能確保國家安全案件可以處理到。例如有外來勢力的影響，或如國家安全處於非常水深火熱的情況時，且還需要由港府或中央駐港國安公署提出，並由中央人民政府批准，才會用到這個例外。

林定國強調，第55條是一個例外性條款，「至於會發生甚麼事，我不希望亦認為不適合作出任何揣測」。

在這次國安法第55條適用的討論中，最受矚目的便是預計於今年12月18日開審的蘋果日報創辦人黎智英案。有媒體向林定國提問，是否有信心由香港法院行使管轄權？若觸發第55條，是否需承擔政治責任？林定國回應，他認為不適合亦不應該討論一些假設性問題。

近期有10個外國天主教領袖連署要求釋放黎智英，林定國表示，不論說這些話的是甚麼人、是甚麼背景、從事哪種職業或來自哪個國家，港府最關心的是內容。如果其內容是嘗試去影響香港的司法系統、影響一些進行中或即將進行的審判，「原則上來說就是絕對不可接受」。

黎智英被控違反國安法一案暫定今年12月18日開審，預計審訊80天。負責審理此案的3名國安法指定法官均在這次制裁名單之中。香港多家建制派媒體日前刊文指出，美國會這次制裁法案劍指黎智英案，不排除北京中央被迫出手，啟動國安法第55條，將黎智英案「送中」處理，隨後引起廣泛討論。

香港 黎智英 北京

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