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10外國主教促釋黎智英 港府斥顛倒是非 干預獨立審判權

香港新聞組／香港10日電
天主教樞機、總主教連署籲釋放壹傳媒創辦人黎智英，港府堅決反對，批評外國天主教領袖言論顛倒是非。（中通社資料照片）
天主教樞機、總主教連署籲釋放壹傳媒創辦人黎智英，港府堅決反對，批評外國天主教領袖言論顛倒是非。（中通社資料照片）

10名來自英美等國家的天主教教區主教日前連署，稱被囚近三年的壹傳媒創辦人黎智英受專制壓迫，要求港府立刻無條件釋放黎，認為任何表示維護法治及尊重言論自由的地方，都不應容許有人為爭取民主而遭壓迫。港府昨反駁外國天主教領袖言論誤導和抹黑，顛倒是非，不當干預香港內部事務和獨立審判權，對此表示堅決反對和強烈不滿。

綜合明報、香港01報導，紐約大主教多蘭樞機（Cardinal Timothy Dolan）等10名來自英國、美國、加拿大、澳洲、印度等國的天主教主教，1日連署要求港府立即無條件釋放黎智英。連署稱75歲的黎智英堅持信仰，挑戰專制與壓迫，因而失去事業、與家人斷絕聯繫，已在囚逾千日，可能面對更長刑期，認為應馬上獲釋。

10名天主教教區主教，稱黎智英堅守信念，挑戰專制壓迫，相信只要繼續連署支持，黎智英很快獲釋。

港府發言人說，堅決反對和強烈不滿外國天主教領袖作出顛倒是非的言論，對香港內部事務和香港法院行使獨立審判權作出不當干預，「任何人不論其身分為何，企圖干預香港特區的司法程序，以促使任何被告人逃避應有的司法審判，都是公然破壞香港法治」，發言人說。有意圖干擾或妨礙司法公正的行為，極有可能構成刑事藐視法庭罪或妨礙司法公正罪。

發言人說，任何人企圖干預香港司法程序，均是公然破壞香港法治，促有關天主教領袖立即停止干預香港內部事務和法院獨立審判權。港府強調黎智英案是擁有獨立審判權的法庭公開審訊，判刑理據亦會公開詳細解釋。

香港天主教社會傳播處表示，無人邀請香港教區主教周守仁樞機參與連署，對事件沒進一步回覆，惟祝天主教徒黎智英內心平安。

香港 黎智英 澳洲

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