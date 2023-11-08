馬友友訪中大：AI創作欠人類感官 勉港生超暖1句話

國際著名大提琴馬友友（右四）7日訪香港中文大學全場爆滿，他並與學生對話，談論音樂與未來領導才能。（取材自中文大學）

享譽國際的大提琴家馬友友，闊別7年再度訪港演出，今天在尖沙咀文化中心音樂廳演出。馬友友昨天到中文大學與學生交流分享人生觀以及對音樂的看法。被問到人工智能 如何影響音樂世界時，馬友友指，人工智能的確可創造出音樂，但缺乏人類的感官，令作品的意義性以及歷史性下降。

香港 01報導，馬友友昨天到中文大學與學生直接交流，音樂廳內全兩層的座位接近全滿，台上除了馬友友外，亦有三位音樂系學生、一位醫科學生以及中大校長段崇智直接與他交流，台下學生亦有機會提問。

國際著名大提琴家馬友友11月7日到訪香港中文大學，與學生交流分享人生觀以及對音樂的看法，並演奏了一小段曲目。（取材自中文大學）

馬友友十分親民，除了解答學生的問題外，亦會主動問學生主修什麼、未來目標等。當有學生問到他人生下一個目標是什麼時，他回應指，在人生不同階段會有不同目標，20多歲時會更願意冒險、爭取不同成就，但現時會想花更多時間陪伴家人，他更笑言，「當你超過60歲，起床時感受不到任何痛苦，那你一定是死了。(When your are over 60 when u wake up, nothing feel hurt to you, you must be death.) 」

有學生問馬友友何時發現音樂是自己的未來，他回應指，自己49歲時發現自己對人的行為、思考方式感興趣，從而了解到音樂可以用來研究人們行為背後的原因。他勉勵學生，20多歲時一定會不停質疑人生是什麼，不要放棄質問自己，因為最終一定有所得益。

被問到虛擬世界與人工智能對音樂的影響時，馬友友指，人工智能是人類創造出來的科技，的確可創造出音樂，但缺乏人類的感官，令作品的意義性以及歷史性下降，令欣賞度下降。

交流會最後馬友友演奏了一小段曲目，他先解釋樂曲中不同部分的意義，演奏最後部分又邀請學生一起唱和音。