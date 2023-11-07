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金融峰會登場 外資看好香港 分析：活絡市場看中美關係

香港新聞組／香港7日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

第二屆「國際金融領袖投資峰會」昨日起一連三日在香港舉行，全球300位金融領袖匯聚香江。日本最大金融機構三菱日聯金融集團（MUFG）今年再度參與峰會，強調看好香港與內地金融發展機遇。該行亞太區行政總裁大澤正和表示，香港有強大的金融和商業基礎，而且愈來愈多內地及港企在亞太區及東盟發展，帶來新的投資機會，推動區域發展。

大公報報導，「國際金融領袖投資峰會」由金管局主辦，去年11月首次舉辦峰會正值香港逐步走出疫情之時，但仍吸引全球200位金融機構負責人出席，而今屆人數大幅增至300位，金管局總裁余偉文解釋，市場對首屆峰會的評價正面，其漣漪效應至今仍在。因應參與機構及人士增加，今屆峰會亦有所改動，首日的討論環節由4個增加至7個。

大澤正和表示：「這是第二次來港，希望可以看到真正的香港。」並相信「國際金融領袖投資峰會」為金融業帶來正面作用，能促進全球業界交流，其指香港作為國際金融中心的角色地位未改變。

對於香港市場前景，大澤正和表示對內地與香港，以至整個亞太區均感到樂觀，增長潛力巨大，機遇亦多。香港擁有強大的金融和商業基礎，自然吸引眾多跨國企業進駐。作為日本最大金融機構三菱日聯，由東京三菱銀行、三菱信託銀行、日本信託銀行及日聯控股合併而成。早於1953年於香港成立業務見證內地改革開放及經濟發展。

大澤正和表示，內地及香港經濟復甦，將為貸款業務帶來更大增長空間。該行環球企業部（亞洲）香港區總經理葉霓玲表示，香港作為超級聯繫人的角色未改變，香港是亞太區最大的綠債發行地，未來將成為區內綠色金融中心。

據港媒觀察，中國副總理何立峰將啟程訪美，全球金融界希望中美關係繼續緩和，如此才能較安心投資港股和A股。外資一旦看好中國市場，資金將會經香港進入內地，只要港股交投熱絡，外資銀行樂於在港擴展業務，必定有助鞏固香港國際金融中心地位。

不過，美國朝野仍視中國為競爭對手，明年美國大選時，政客必定大打「中國牌」，讓美關係再掀波瀾，港股也可能隨之起伏。

香港 投資 日本

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