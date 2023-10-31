香港60公務員遭免職 高於前5年平均

香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港 公務員事務局長楊何蓓茵昨天在立法會一個委員會上表示，單是去年，公務員被免職的個案已有60宗，遠較之前5個年度每年平均不足31名為高。她透露將於明年首季或之前，向職方發出更新版的《公務員守則》草擬稿作諮詢。

明報報導，過去5個財政年度共有1124名公務員因嚴重不當或干犯刑事罪行，而須接受正式紀律行動和懲處，同期195人免職。單是2022/23年度被免職個案為60宗，較之前5個年度每年平均不足31名為高。

據報導，至於《施政報告》提及明年初推出的更新版《公務員守則》，公務員事務局長楊何蓓茵昨稱會闡明公務員必須具備維護國家主權、安全和發展利益的意識，但未定會否保留「政治中立」字眼。

報導稱，立法會公務員及資助機構員工事務委員會昨召開會議，就《施政報告》提出明年首季或之前向職方發出更新版《公務員守則》草擬稿徵詢意見，楊何蓓茵稱守則會闡明公務員必須具備維護國家主權、安全和發展利益的意識，並應盡忠職守，以民為本，注重團隊精神，敢於擔當。

報導說，至於會否保留公務員「政治中立」字眼，楊何蓓茵稱有人支持保留，有人同意撤走，當局正檢視，強調公務員制訂任何政策必須以國家安全和利益為考慮重點，公務員向不同政見者提供服務時要保持中立，公平處理。