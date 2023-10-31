我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華人種大麻被捕 誤信不良建議找人頂替 勞役變牢獄

11月1日起 出入境中國無須再填健康申報

走過70年 香港長發麵家熄燈 賭王四太梁安琪打卡留念

香港新聞組／香港31日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

屹立香港深水埠的老字號「長發麵家」30日正式結業，這家老麵檔在過去70多年，以牛腩麵、魚蛋麵等賣到街知巷聞。最後一日開檔，下午已吸引大批新知故友前來品嘗「最後一碗麵」，在雲雲「老饕」中，有已故「賭王」何鴻燊「四太」梁安琪的身影，臨走前還與麵檔拍照留念。

香港01報導，長發麵家名氣大，過去吸引不少名人幫襯，連「賭王」四太梁安琪，都是麵檔的擁躉，她昨天下午被食客「野生捕獲」，拉隊去麵檔食麵，臨走時還與長發麵家「打卡」。

長發麵家二哥馬少初昨天表示，長發麵家與「四太」認識已久，是多年來的朋友，感謝「四太」在最後一日特意前來支持，形容「好給面子」。他又表示，最後一天非常忙碌，齊集所有「兵馬」都應接不暇，感謝街坊支持。問及會否遷址重開，他請各位留意店鋪通告。

83歲的「老饕」𧝁先生特意從沙田過去，排隊逾半小時，他表示第一次光顧，特意前來品嘗「大排檔氣氛」，又指香港大排檔已經愈來愈少，「有點可惜，但都沒辦法。」

從黃大仙過來的黃先生指，之前經過麵檔多次，但每次都很多人而未光顧，得知昨天是最後一日開檔，即使人龍長都要排隊，最後久候了45分鐘，終於品嘗到墨魚丸及魚蛋。他又指，麵檔深受市民歡迎，希望可以遷址重開。

有居住石硤尾的「老顧客」李先生表示，每周都會光顧三至四次，已差不多十年，他稱麵檔的牛腩麵多年來都能保持「舊風味」，「如果在附近重開，會再次幫襯」。居住深水埠十年的街坊何先生表示，趁最後開檔日再次光顧以表支持，寄語麵檔「祝好運」。

香港

上一則

菲律賓護衛艦再駛近黃岩島 解放軍攔阻管制

下一則

蘋果iPhone15在中賣不好？雙11罕見降價700元促銷

延伸閱讀

恒大在香港的清盤呈請聆訊 再度押後至12月4日

恒大在香港的清盤呈請聆訊 再度押後至12月4日
華州參議員攜槍入境遭訴達和解 香港撤銷控罪

華州參議員攜槍入境遭訴達和解 香港撤銷控罪
NBA／杜蘭特3節打卡下班 稱「出手20幾次非我風格」

NBA／杜蘭特3節打卡下班 稱「出手20幾次非我風格」
李家超隔一天才悼李克強 被指「等中央指示」

李家超隔一天才悼李克強 被指「等中央指示」

熱門新聞

受害人李娟千萬存款存銀行，四個月後僅剩6毛2，把銀行告上法庭。（視頻截圖）

廣州女1000萬存銀行 4個月後剩6毛2

2023-10-29 08:30
中國國務院前總理李克強，10月26日因突發心臟病，經全力搶救無效，於10月27日0時10分在上海逝世，享壽68歲。圖為李克強3月5日在中國人大會議作政府工作報告。（新華社）

李克強心臟病發逝世 享壽68歲

2023-10-26 20:15
中國前國務院總理李克強過世。(新華社)

「為何去上海？身邊沒醫師？」李克強突離世 這幾點「不尋常」

2023-10-27 02:30
中國前國務總理李克強，因突發心臟病於27日凌晨在上海逝世，享壽68歲。（美聯社）

港媒：李克強游泳時突發心臟病 醫院搶救10多小時

2023-10-27 03:37
「曾是習李體制下的二把手，團派被滅的清零結局...」中國前國務院總理——李克強——從去年隨著中共團派勢力的消亡，李克強在今年3月卸任後也跟著淡出政治舞台。2023年10月27日，中國官媒央視突發新聞快訊：李克強心臟病發，在27日凌晨0時10分逝世，死時68歲。（美聯社）

最遺憾的團派二把手？李克強猝逝 與習近平逆風的政治結局

2023-10-27 08:58
華為新5G手機突破美國技術封鎖，令世界大感震驚。（歐新社）

美封鎖太遲？華為晶片傳「砸大錢」改造ASML設備所製造

2023-10-27 02:26

超人氣

更多 >
好市多烤雞只在貨架待兩小時 原因是…

好市多烤雞只在貨架待兩小時 原因是…
紐約長島男童糖果放錯門口 遭華男拔槍指頭

紐約長島男童糖果放錯門口 遭華男拔槍指頭
班機被取消？別慌 四步驟教你應對

班機被取消？別慌 四步驟教你應對
被哈瑪斯綁架女刺青師確認遇害 頭顱找到

被哈瑪斯綁架女刺青師確認遇害 頭顱找到
Semafor獨家：拜登對「紐約時報」加薩醫院報導感到憤怒

Semafor獨家：拜登對「紐約時報」加薩醫院報導感到憤怒