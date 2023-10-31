走過70年 香港長發麵家熄燈 賭王四太梁安琪打卡留念

香港示意圖。(圖：shutterstock)

屹立香港 深水埠的老字號「長發麵家」30日正式結業，這家老麵檔在過去70多年，以牛腩麵、魚蛋麵等賣到街知巷聞。最後一日開檔，下午已吸引大批新知故友前來品嘗「最後一碗麵」，在雲雲「老饕」中，有已故「賭王」何鴻燊「四太」梁安琪的身影，臨走前還與麵檔拍照留念。

香港01報導，長發麵家名氣大，過去吸引不少名人幫襯，連「賭王」四太梁安琪，都是麵檔的擁躉，她昨天下午被食客「野生捕獲」，拉隊去麵檔食麵，臨走時還與長發麵家「打卡」。

長發麵家二哥馬少初昨天表示，長發麵家與「四太」認識已久，是多年來的朋友，感謝「四太」在最後一日特意前來支持，形容「好給面子」。他又表示，最後一天非常忙碌，齊集所有「兵馬」都應接不暇，感謝街坊支持。問及會否遷址重開，他請各位留意店鋪通告。

83歲的「老饕」𧝁先生特意從沙田過去，排隊逾半小時，他表示第一次光顧，特意前來品嘗「大排檔氣氛」，又指香港大排檔已經愈來愈少，「有點可惜，但都沒辦法。」

從黃大仙過來的黃先生指，之前經過麵檔多次，但每次都很多人而未光顧，得知昨天是最後一日開檔，即使人龍長都要排隊，最後久候了45分鐘，終於品嘗到墨魚丸及魚蛋。他又指，麵檔深受市民歡迎，希望可以遷址重開。

有居住石硤尾的「老顧客」李先生表示，每周都會光顧三至四次，已差不多十年，他稱麵檔的牛腩麵多年來都能保持「舊風味」，「如果在附近重開，會再次幫襯」。居住深水埠十年的街坊何先生表示，趁最後開檔日再次光顧以表支持，寄語麵檔「祝好運」。