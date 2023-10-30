內外夾擊 財長：港Q3經濟增長減慢 特首：年增5%挑戰大

香港財政司司長陳茂波稱，香港第三季GD預先估計數字雖然是繼續增長，但增長速度較預期緩慢。（路透）

香港 統計局將於31日發布香港第三季國內生產毛額（GDP）數據，香港財政司司長陳茂波29日發布網誌稱，香港第三季GDP預先估計數字雖然是繼續增長，但增長速度較預期緩慢。他表示，香港經濟自今年起穩步復甦，但外圍地緣政治緊張局勢加劇、金融偏緊狀況可能維持更長時間，這給香港經濟帶來壓力。

明報報導，特首李家超昨被問到全年GDP能否如預期增長5%，承認面對很大挑戰和壓力。經濟學者關焯照指出，香港消費力疲弱、市民北上消費及外遊是GDP增長不如預期的「致命傷」，加上外圍經濟環境不景，預計今年GDP增長僅2.5%至3%。

據報導，李家超在無線節目《講清講楚》被問到今年香港GDP能否達到5%的預期增長，他承認香港經濟面對壓力，其中出口貿易受環球經濟影響表現欠佳，消費及旅遊方面增長不俗，但仍面對航空運力及人力不足等問題。他強調，香港已扭轉GDP負增長局面，「但正增長幾多，是否如同我們開頭預計？我們看過壓力是存在、挑戰是大的」。

香港財政司司長陳茂波。（中通社）

陳茂波在名為「以『產業化』驅動發展」的網誌稱，香港作為細小、外向、全開放型的經濟體，無可避免會繼續受多方面的外圍環境因素所影響會令香港經濟繼續受壓，但只要準確把握世界大勢，鞏固並善用好自身強項，把優勢產業做大做強，並聚焦培育具潛力的新產業，定能為香港提供持續的增長動能。

香港今年第一、二季分別按年增長2.9%和1.5%，在低基數因素下，市場普遍認為香港今年下半年GDP加速增長。港大香港經濟及商業策略研究所亞太經濟合作研究項目7月發表高頻宏觀經濟預測指出，香港第三季實質GDP料升5.4%。

中信銀行(國際)最新報告預測，西方主要央行 升息周期基本結束或非常接近尾聲，預計明年將陸續放寬貨幣政策。同時，內地經濟增長動力逐步回穩，香港GDP可望達到4%以上增長。

不過，瑞銀投資 銀行北亞地區經濟師鄧維慎表示，雖然港府推出措施繼續支持香港經濟復甦，但短期內全球增長不確定性仍然偏高。因此認為2023年香港GDP增長預測維持在3.8%，2024年為2.8%。