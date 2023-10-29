香港美食嘉年華 開場前已現排隊人龍 1元貨秒掃光

第10屆香港美食嘉年華28日起一連9日在葵涌運動場舉行，圖為大批市民入場消費。（香港中通社）

第10屆「香港 美食嘉年華」昨起一連9日在葵涌運動場舉行，不少人上午11時開場前已排隊等候入場。明報報導，每天限量50份的1港元（約0.12美元）臘腸、膶腸等臘味，活動開始3分鐘便售罄，「一蚊（元）特價貨」不消半小時被一掃而空。有參展商表示滿意人流，料銷情較去年一屆增約20%。

香港文匯報報導，主辦方廠商會會長史立德表示，今屆嘉年華為歷來規模最大，設有超過300個戶外攤位，分布於4大主題區，健康養生區、休閒食品區、餐飲用具區，及為食Guide。史立德指為了慶祝美食嘉年華踏入第十屆這個重要里程碑，主辦方每天準備了800份雪糕，免費派予入場市民，亦舉行多重大抽獎，贏取總值超過120萬元（港元，下同，約15.34萬美元）的獎品。

據報導，嘉年華舉行期間適逢萬聖節 ，史立德表示，31日晚會舉行一系列的萬聖節嘩鬼大派對、化妝派對等，而為了響應政府「夜經濟」，每晚7時後免入場費，並延長開放至晚上9時，「延長了時間，我們希望打造更好的夜間消費。加長版的一小時，市民放工可以來買買東西、吃吃東西。」

史立德預計整個活動人流會達20萬人次，帶來1億元銷售額，相信這次活動可刺激本地消費市場，帶旺區內人流及消費。

第10屆香港美食嘉年華28日起一連9日在葵涌運動場舉行，圖為大批市民入場消費。（香港中通社）

報導稱，有市民豪花二、三千元購買保健食品，也有市民表示活動比往年熱鬧。葉女士坦言，感覺場內售賣的小食價格雖然比市面貴，但認為可以接受，「在美食嘉年華內食個氣氛，現場好熱鬧，大家都好開心。」葉女士表示，4歲的外甥很喜歡湊熱鬧，於是等他補習後便帶入場逛街，「疫情 過去，終於可以邊行邊食感覺好爽。」

街坊梁先生及太太逛街經過美食嘉年華，見到現場熱鬧非常便入場，梁先生表示去年沒有參加活動，今年覺得場內人山人海，亦有好多不同品種的食物嘗試。兩人購買了一串20元的腸仔及一串30元的魷魚，還打算試食其他美食，認為收費合理，「做串燒的阿叔對住個爐煮，好焗好熱好辛苦，收30蚊都要計埋辛苦錢。」