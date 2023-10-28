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23條明年立法 保安局長鄧炳強：不怕外資撤離

香港新聞組╱香港28日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港特首李家超在新施政報告中表明，要在明年內完成基本法第23條立法，他昨日透露，相關研究早已開始，來年正式立法時，政府會用一般市民更容易明白的語言做好解說工作；是否擔心移民潮及外資撤港？保安局長鄧炳強強調，23條只針對少數人，老百姓和營商人士不受影響

明報報導，李家超新一份施政報告定下了完成基本法第23條立法的「實線」，被問及具體立法時間表，他稱仍在做法律研究，不會事先作任何評論，並已指示相關人員「沒有更早、只有最早」。

至於立法後能否確保安全重啟政改，他指任內無打算重啟政改，認為首要任務是按政制設定的系統及規則，做好「治」及「興」的工作，讓愛國者治港及行政主導互相適應。他形容香港維護國安法律幾乎真空，23條屬填補真空，會向傳媒、商界及國際社會多解釋。

文匯報報導，保安局長鄧炳強昨表示，社會上仍有一小撮極端分子死心不息，企圖透過「軟對抗」去對抗中央及港府的管治權，挑撥內地與香港矛盾，因此完成基本法第23條立法，才確保能有效應對國安方面的風險和威脅。

被問及《港區國安法》導致移民潮及外資撤港，23條會否令情况惡化？鄧炳強稱包括英美在內，任何文明國家都要確保國安才可穩定社會發展，而且23條由本地立法，將由香港執法機構執法。

鄧炳強昨稱，以往有人扭曲立法原意，製造社會矛盾，強調23條只針對少數人，老百姓和營商人士不受影響。

鄧炳強強調，23條條文與2003年時不同，被問到現行法例已涵蓋煽動等部分罪類，新立法會否有新規範？他指現行法例不足以針對之前及將來風險，故需檢視相關法律和加強，令其有效面對風險；國家機密的定義則要參考內地、外國定義及香港情况。

香港 移民 港區國安法

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