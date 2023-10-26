英大選 港人發起「為香港而投」運動 伸張在英港人權益

英國2024年國會大選估計將有至少10萬名在英港人「首投族」，數個港人組織發起「為香港而投」（VOTE4HK）運動，23日在國會大廈舉行啟動記者會，上議院的艾爾頓男爵（右二），以及下議院的希里（右三）、卡麥可（右一）等跨黨派國會議員出席表達支持。（中央社）

英國預計明年舉行國會大選，含英國國民（海外）護照（BNO）持有人在內，估計將有至少10萬名在英港人「首投族」，在部分選區足以發揮關鍵影響力，數個港人組織近日發起「為香港 而投」運動。

標榜跨黨派、「由上而下」草根精神的「為香港而投」（Vote for Hong Kong, VOTE4HK）運動，主要目標包括鼓勵港人參與並進而影響英國政治、維繫英國政壇與社會對香港議題的關注、伸張在英港人權益、透過公民賦權（empowerment）增進港人融入英國社會。

VOTE4HK擬聚焦有較多港人，或者政黨競爭激烈、港人投票 動向足以左右選情的選區，讓港人成為英國選戰不可被忽視的力量。

發言人Artie Lam說，在預設大選將於明年第二或第三季登場的前提下，VOTE4HK將分5個階段推進工作，其中第一個階段是引導港人認識英國政治體系運作、鼓勵港人登記為選民，並探索、討論共同關切的議題，調查在英港人對議題和政策關注的優先次序。

第二階段則是主動出擊、接觸各政黨和候選人，詢問他們對港人關注的重點議題看法為何。

最後三個階段依序是擬定「政策承諾書」，遊說並邀請各候選人簽署，以及向港人選民總結各候選人回應和承諾書簽署情況，鼓勵但不強制投票支持簽署承諾書的候選人。

根據官網，VOTE4HK籌委會成員包括前香港立法會議員李永達、遭港府通緝的前區議會議員劉珈汶，以及英國港僑協會、Democracy for Hong Kong等組織代表。

總部位於英國的非政府組織「香港觀察」（Hong Kong Watch）是VOTE4HK諮詢委員會成員。據「香港觀察」估計，在明年登場的國會大選，將有至少10萬名在英港人首次有權投票。

根據英國內政部今年8月下旬發布的最新統計，自2021年1月31日對香港實施BNO赴英簽證 優惠措施以來，至今年6月底止，英國政府已核發超過17萬6400件BNO簽證。

在23日於英國國會大廈舉行的VOTE4HK啟動記者會上，英國各主要政黨都有國會議員出席表達支持，包括上議院議員艾爾頓男爵（Lord Alton），以及保守黨籍下議院外交委員會成員希里（Bob Seely）、工黨籍主管移民事務的影子內政副大臣金諾克（Stephen Kinnock）、自由民主黨籍內政事務發言人與英國國會跨黨派香港小組主席卡麥可（Alistair Carmichael）。