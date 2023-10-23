拚經濟惠民生 特首施政報告亮點 劉兆佳料23條來年重點

特首李家超25日將發表任內第二份「施政報告」，以「拚經濟謀發展，惠民生添幸福」為主題，封面與去年一樣採用綠色。（截圖自李家超臉書影片）

香港 特區行政長官李家超將於25日發表任內第二份施政報告。他昨日在社交平台發布視頻，首次曝光施政報告設計，這次施政報告封面繼續用首份施政報告的綠色，主題亦延續了對「幸福」和「發展」的關注，設置為「拚經濟謀發展 惠民生添幸福」，相較上份施政報告主題，當中「拚經濟」、「惠民生」為特別提出的新亮點。

綜合香港文匯報、明報報導，李家超表示，新一份施政報告是屬於每一位市民的施政報告，他感謝市民在過去三個月，在超過40場諮詢會提意見，幫助政府制定具體措施，提升治理水平，增強發展動能，紓解民困，凝聚力量，「感謝社會各界的意見和建議，幫助我制訂具體措施，打造出這份屬於每一位市民的施政報告」。

港府7月31日開展行政長官2023年施政報告公眾諮詢。過去三個月，李家超和團隊舉辦兩場地區諮詢會，了解市民關心的議題和政策。李家超和團隊還透過線上線下等多種形式和渠道，就經濟、醫療、土地房屋、創科、養老、青年發展、能源、公務員管理等各方面議題進行諮詢。

報導指出，刺激經濟料成施政報告重點，可能就樓市、股市推出措施；有學者認為，樓市「減辣」等短期措施作用有限，只能減慢樓市跌幅，最重要是處理社會和政治問題，令投資 者對香港重拾信心。

自由黨主席邵家輝則稱，樓市撤辣至少可刺激交投量，認為現時「辣招」減少樓宇供應，影響市場交易。他亦促請當局調低股票 印花稅，降低買賣股票成本，增加交投。

據報導，全國港澳研究會顧問劉兆佳表示認為，面對環球經濟低迷、內地經濟不景，港府財政狀况轉差，預期香港經濟未來一兩年相當嚴峻，料會是「施政報告」重點。他指出，大灣區發展及開拓新興市場等措施需時見效，冀當局屆時點出施政的緩急輕重。政治方面，劉說國安仍然重要，「基本法」23條預計明年立法，相信是政府來年重點。

中大商學院亞太工商研究所名譽教研學人李兆波認為，倘「施政報告」減辣，對市場心理會有正面作用，但減辣只能延緩樓市跌勢。他建議當局分階段減辣，以免影響庫房稅收，視乎效果決定下一步行動。

政府正研究增加股市流動性，李兆波強調，短期措施作用有限，核心是處理社會和政治問題，令投資者對香港經濟前景重拾信心。