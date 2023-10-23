通車5周年…港珠澳大橋日均車流 新冠疫情前近2倍

香港運輸及物流局局長林世雄發表網誌，提到港珠澳大橋今年9月平均每日人流為約5.7萬人次，已接近疫情前平均水平。（中通社）

24日是港珠澳大橋通車五周年，香港 經濟日報報導，香港運輸及物流局局長林世雄發表網誌，今年9月平均每日人流約5萬7000人次，已接近疫情 前平均水平。車流方面，本月2日，即十一長假期間，更達歷來最高約1萬5600架次，而上月平均每日車流約7500架次，是疫情前平均每日車流的約180%。

大公報報導，五年來，經港珠澳大橋珠海公路口岸往來粵港澳的人員達3600萬人次，車輛750萬輛次；其中，港澳居民出入境總數達1980萬人次，占比達55%。截至今年10月，經港珠澳大橋珠海公路口岸進出口貨物總值突破7000億元（人民幣，下同，約956億美元），架起灣區 經貿黃金通道。在今年1月和7月相繼實施的「澳車北上」、「港車北上」政策帶動下，大橋珠海口岸更是14次刷新單日車輛通行紀錄。

港珠澳大橋通車五年來，將香港到珠海、澳門的車程從3個小時縮短至約45分鐘，口岸24小時跨境快速通關讓大橋成為灣區的物流大動脈，更躋身成為珠江西岸地區供香港鮮活水產品和冰鮮禽肉的主要口岸。為進一步做好港珠澳物流合作支撐，珠海以港珠澳大橋延長線為軸，自東至西布局建設大橋口岸跨境電商作業場所、粵港澳物流園等重要載體，助建「港珠澳大橋經貿新通道」。

據港珠澳大橋邊檢站數據顯示，截至今年10月，經大橋珠海口岸五年進出口貨物總值突破7000億元，貨物收發地實現對內地31個省、自治區、直轄市全覆蓋；市場涉及239個國家和地區，五年間大增近1.3倍。

「『港車北上』方便了出行，通過港珠澳大橋40分鐘就可以過到珠海，通關也很方便。周末經常帶著家人去珠海吃飯購物，感受不一樣的城市風光。」香港單牌車主唐憲說。隨著今年「港車北上」、「澳車北上」陸續實施，珠港澳「一小時生活圈」基本形成。據統計，今年以來經大橋珠海口岸出入境的港澳居民突破700萬人次，是2019年的1.7倍。