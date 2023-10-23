我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華人DIY消滅家中白蟻省大錢 2星期無影無蹤

章子怡、汪峰被爆已離婚 兒女1人養1個

通車5周年…港珠澳大橋日均車流 新冠疫情前近2倍

香港新聞組／香港23日電
香港運輸及物流局局長林世雄發表網誌，提到港珠澳大橋今年9月平均每日人流為約5.7萬人次，已接近疫情前平均水平。（中通社）
香港運輸及物流局局長林世雄發表網誌，提到港珠澳大橋今年9月平均每日人流為約5.7萬人次，已接近疫情前平均水平。（中通社）

24日是港珠澳大橋通車五周年，香港經濟日報報導，香港運輸及物流局局長林世雄發表網誌，今年9月平均每日人流約5萬7000人次，已接近疫情前平均水平。車流方面，本月2日，即十一長假期間，更達歷來最高約1萬5600架次，而上月平均每日車流約7500架次，是疫情前平均每日車流的約180%。

大公報報導，五年來，經港珠澳大橋珠海公路口岸往來粵港澳的人員達3600萬人次，車輛750萬輛次；其中，港澳居民出入境總數達1980萬人次，占比達55%。截至今年10月，經港珠澳大橋珠海公路口岸進出口貨物總值突破7000億元（人民幣，下同，約956億美元），架起灣區經貿黃金通道。在今年1月和7月相繼實施的「澳車北上」、「港車北上」政策帶動下，大橋珠海口岸更是14次刷新單日車輛通行紀錄。

港珠澳大橋通車五年來，將香港到珠海、澳門的車程從3個小時縮短至約45分鐘，口岸24小時跨境快速通關讓大橋成為灣區的物流大動脈，更躋身成為珠江西岸地區供香港鮮活水產品和冰鮮禽肉的主要口岸。為進一步做好港珠澳物流合作支撐，珠海以港珠澳大橋延長線為軸，自東至西布局建設大橋口岸跨境電商作業場所、粵港澳物流園等重要載體，助建「港珠澳大橋經貿新通道」。

據港珠澳大橋邊檢站數據顯示，截至今年10月，經大橋珠海口岸五年進出口貨物總值突破7000億元，貨物收發地實現對內地31個省、自治區、直轄市全覆蓋；市場涉及239個國家和地區，五年間大增近1.3倍。

「『港車北上』方便了出行，通過港珠澳大橋40分鐘就可以過到珠海，通關也很方便。周末經常帶著家人去珠海吃飯購物，感受不一樣的城市風光。」香港單牌車主唐憲說。隨著今年「港車北上」、「澳車北上」陸續實施，珠港澳「一小時生活圈」基本形成。據統計，今年以來經大橋珠海口岸出入境的港澳居民突破700萬人次，是2019年的1.7倍。

香港 疫情 灣區

上一則

廣東老師上課沒收學生手機 當場被2次「鎖喉攻擊」

下一則

上海74歲奶奶被送養老院後 兩兒子為「多付100元」打官司

延伸閱讀

香港單車節選手連環撞 約24人受傷1人情況嚴重

香港單車節選手連環撞 約24人受傷1人情況嚴重
養兒「妨」老

養兒「妨」老
香港又有嬰童染新冠病毒死亡 專家籲快打疫苗

香港又有嬰童染新冠病毒死亡 專家籲快打疫苗
好客的香港舅母

好客的香港舅母

熱門新聞

乳牛貓一起烤火，但其中一隻好像不太一樣。(圖取自新浪網)

4隻乳牛貓烤火取暖「有臥底」網笑：不仔細看真沒發現

2023-10-16 13:55
(取自微博)

腎挫裂、肋骨骨折…猛犬撕咬2歲童 視頻慘不忍睹

2023-10-16 13:44
曾任內蒙古滿洲里市委副書記、市長的許愛蓮，因犯賄賂罪、利用影響力受賄罪，被判處有期徒刑11年。（取材自上游新聞）

她靠睡40官升職 鞍山「最美翹臀局長」曾花500萬整形

2023-10-21 06:30
加拿大一架巡邏機14日執行聯合國任務期間遭解放軍戰鬥機近距離攔截，加媒環球新聞（Global News）當時就在這架加拿大軍機隨行採訪。（截自YouTube@Global News）

加拿大軍機遭解放軍機近距離攔截 中國：滋事挑釁

2023-10-17 13:02
中共中央紀委痛批中國銀行前董事長劉連舸「道德敗壞」，港媒更直指他娶自己兒子的前女友為第四任妻子。（中新社）

中銀落馬董事長劉連舸 第4任老婆竟是兒子前女友

2023-10-17 01:11
最後衝刺階段，中國跑手尹順金被一輛突然打橫駛出的車輛擋住去路。（視頻截圖）

車輛擋路、拉橫幅阻衝刺… 中國馬拉松亂象多 官方出手

2023-10-20 02:14

超人氣

更多 >
中國6艘戰艦中東集結 罕見同場美航母打擊群 引西方關注

中國6艘戰艦中東集結 罕見同場美航母打擊群 引西方關注
房市已經夠糟 但接下來可能糟

房市已經夠糟 但接下來可能糟
Airbnb房客堵塞馬桶「水淹15個小時」北加衰房東損失30萬元

Airbnb房客堵塞馬桶「水淹15個小時」北加衰房東損失30萬元
維州華婦遇殺豬盤 30萬積蓄飛了

維州華婦遇殺豬盤 30萬積蓄飛了
狗仔爆料：章子怡、汪峰已離婚 兒女1人養1個

狗仔爆料：章子怡、汪峰已離婚 兒女1人養1個