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美晶片禁令掃到 港被「卡脖子」 打機晶片炒貴一倍

香港特派員 李春
香港IPO市場由2018年起以四段式下跌，今年上半年只有33間新上市公司，現在已經被印尼交易所超越。圖為今年8月香港交易所在香港金融大會堂舉辦H股30周年慶祝儀式。（中新社資料照片）
香港IPO市場由2018年起以四段式下跌，今年上半年只有33間新上市公司，現在已經被印尼交易所超越。圖為今年8月香港交易所在香港金融大會堂舉辦H股30周年慶祝儀式。（中新社資料照片）

香港特首李家超下周要公布其就任後第二份施政報告，有媒體要李家超「指明香港今後路向」。香港其實關注的不是路向，而應該比較著急一些「卡脖子」的事。跟內地不同的是，香港「卡脖子」來自多個方向，最突出有三個。

首先如香港有商界擔心，香港被美國「卡脖子」，本周就有了特別鮮明的例子，那是香港深水埗「打機晶片」，具體來說是搶購RTX4090顯示卡，這玩藝本來就貴，官價約1.39萬至1.69萬港元（約1776至2159美元），這回一日內翻炒貴一倍。

香港人說的打機即玩電子遊戲。香港打機最高境界是裝上「打機晶片」RTX4090。玩上這晶片的就好象帶著火辣少女，出門挺胸抬頭。打機發燒友都會攢錢以購，可是美國突然宣布對中國晶片新禁令，其中涵蓋香港，而RTX4090在清單上，是因其可用來研發AI。這回晶片禁令，被「卡脖子」的主要還不是打機發燒友，而可能是香港科學園那些科創公司。

晶片只是個例子，美國能對香港「卡脖子」的還不少，誰料內地也可對香港「卡脖子」，要國際金融中心小命，這說的是香港立法會討論「全面檢討中小企業證券市場制度」議案，發現香港交易所資料，顯示內地已沒有科創公司到香港上市。

有香港立法會議員說，香港IPO市場由2018年起以四段式下跌，今年上半年只有33間新上市公司，現在已經被印尼交易所超越。雖然港府官員回應稱，今年香港新股上市活動受外圍環境及市況影響，與以往相比不算活躍，尤其在流動性緊縮下，大型新股集資活動較少。

但還是有人哀聲嘆氣，有人說難怪內地民間說到香港玩是「瞻仰國際金融中心廢墟」；也難怪香港商界有人說是「由於國際政治宏觀形勢出現了重大轉變，香港一向扮演的角色受到制約，要發揮原有功能已變得沒那麼容易。」

其實香港還有自己「卡脖子」的事，那就是香港人口大減，減到令港府有點著急，今次施政報告，預計李家超要提出生小孩、「派現金」。具體來說有三招，是每名初生嬰派發2萬港元、上調子女免稅額、新生育家庭申請資助房屋時可獲優先安排。

香港生育率不斷在創歷史新低，還有人口老化，香港的人口問題更加複雜。難怪有人翻出香港政府過去的人口政策報告，內有「以直接金錢援助提高生育率未必奏效」的預測。

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