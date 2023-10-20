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港人集體回憶 「多謝你」52年莎莉蛋糕澳洲母企破產

香港新聞組╱香港20日電
承載不少香港人回憶的莎莉蛋糕，澳洲母公司進入託管程序尋求出售；圖為Sara Lee蛋糕產品。(取材自Instagram)
承載不少香港人回憶的莎莉蛋糕，澳洲母公司進入託管程序尋求出售；圖為Sara Lee蛋糕產品。(取材自Instagram)

承載許多香港人集體回憶的莎莉蛋糕（Sara Lee），經典廣告詞「莎莉，多謝你」深入人心，然而其澳洲母公司宣布破產，從17日起進入「自願託管」程序，正尋找買家準備出售業務。這也意味著這個擁有52年歷史且深受港人喜愛的蛋糕品牌或將消失。

大公報報導，莎莉蛋糕是澳洲經典品牌，1971年在新南威爾士州利薩羅成立，著名產品包括港人熟悉的冷凍起司蛋糕、雪糕、麵包、派等甜品糕點。然而，莎莉蛋糕澳洲母公司Sara Lee Holdings於本月17日進入「自願託管」程序，管理層任命FTI Consulting公司作為其自願託管人，而公司期望可以透過出售或重組業務來維持企業營運，避免因破產而倒閉。

Sara Lee Holdings並未說明此次自願託管的原因，但有分析認為，此舉可能是因為面對生產成本高昂以及供應鏈等問題。

報導指出，目前，莎莉蛋糕位於新南威爾士州的生產工廠內仍在運作，擁有200名員工。

莎莉蛋糕1980年代打入香港市場，至今一直受到港人歡迎，特別是1980年代那句經典廣告詞「莎莉，多謝你」更是深入人心。莎莉蛋糕由最初的原味，發展至有巧克力、芒果、咖啡等口味，一直深受大人、小朋友歡迎，此前更有港人粉絲特地電郵澳洲公司，希望恢復在香港出售蜜瓜味。

莎莉蛋糕突如其來的破產消息，勾起不少港人的集體回憶，他們紛紛表示不捨。網友Shi Nu Sze說「以前超喜歡吃，打開冰櫃一定有莎莉蛋糕，唉~」，網友Emma Lau表示「現在的選擇太多，貪新忘舊，能捱到今時今日已經很好了」，還有網友Pay Pun Rei回憶起童年往事，「我記得小時候沒什麼錢，用媽媽給的零用錢去買莎莉蛋糕當生日蛋糕吹蠟燭吃」。

另外，也有港人自發在社交平台開設關注組，分享各區莎莉蛋糕價錢，慎防因破產消息令莎莉蛋糕出現「炒價」。

莎莉蛋糕的歷史可追溯到1935年，美國人盧賓（Charles Lubin）當時收購了芝加哥的一間餅店，後來生意愈做愈大，便於1949年建立了「莎莉廚房」，而莎莉正是他女兒的名字。

澳洲 破產 香港

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