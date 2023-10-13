香港考公務員飆38% 近3年申請最多

香港示意圖。(圖：shutterstock)

被視為鐵飯碗的公務員職位再度受到熱捧，香港 新一年度的公務員學位職系聯合招聘上周五截止接受申請，政務主任（AO）、二級行政主任（EO）分別接獲1.25萬份及1.84萬份申請，較去年增加38%，亦是近3年最多，其中有不少應屆畢業生和大學三年級生。

明報報導，公務員事務局長楊何蓓茵形容競爭激烈，對今次申請總數感到鼓舞。人力資源顧問周綺萍指，相信與疫後經濟反彈未如理想，私人市場薪酬待遇吸引力相對較低，令年輕人投考薪高穩定的公務員職位意欲增加。

報導指出，最多人投考的是二級行政主任，達1萬8400份申請；其次為二級助理勞工 事務主任，1萬4000份申請；二級助理貿易主任排第三，1萬3300份申請；二級管理參議主任排第四，1萬3000份申請；政務主任職位排第五，共接獲1萬2500份申請；二級運輸主任排第六，收到9300份申請。

楊何蓓茵提醒，申請人須參加下月舉行的聯合招聘考試 （JRE），建議考生多留意新聞時事，加深認識不同範疇的公共政策及國際政經發展；日常要多思考、多分析社會現象和政策推行的原因，建立有系統的邏輯思辨能力，以及要注重答題的時間分配。