我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華女苦等樂透綠卡10年 律師提醒不必要風險

舊金山教師工會通過「授權發動罷工」 16日將再協商

香港考公務員飆38% 近3年申請最多

香港新聞組╱香港13日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

被視為鐵飯碗的公務員職位再度受到熱捧，香港新一年度的公務員學位職系聯合招聘上周五截止接受申請，政務主任（AO）、二級行政主任（EO）分別接獲1.25萬份及1.84萬份申請，較去年增加38%，亦是近3年最多，其中有不少應屆畢業生和大學三年級生。

明報報導，公務員事務局長楊何蓓茵形容競爭激烈，對今次申請總數感到鼓舞。人力資源顧問周綺萍指，相信與疫後經濟反彈未如理想，私人市場薪酬待遇吸引力相對較低，令年輕人投考薪高穩定的公務員職位意欲增加。

報導指出，最多人投考的是二級行政主任，達1萬8400份申請；其次為二級助理勞工事務主任，1萬4000份申請；二級助理貿易主任排第三，1萬3300份申請；二級管理參議主任排第四，1萬3000份申請；政務主任職位排第五，共接獲1萬2500份申請；二級運輸主任排第六，收到9300份申請。

楊何蓓茵提醒，申請人須參加下月舉行的聯合招聘考試 （JRE），建議考生多留意新聞時事，加深認識不同範疇的公共政策及國際政經發展；日常要多思考、多分析社會現象和政策推行的原因，建立有系統的邏輯思辨能力，以及要注重答題的時間分配。

香港 勞工

上一則

征服杭州亞運 中國「00後」小將們成巴黎衝金主力

下一則

洗碗黑工團 攬50餐廳牟利1700萬 港入境處拘33人

延伸閱讀

對香港房市轉悲觀 摩根史坦利：今明2年房價都將下跌

對香港房市轉悲觀 摩根史坦利：今明2年房價都將下跌
香港女星困以色列 防空洞「跪地求神」

香港女星困以色列 防空洞「跪地求神」
女星曬中學嫩照 網友驚呆：吃什麼防腐劑

女星曬中學嫩照 網友驚呆：吃什麼防腐劑
每14人有1位 香港千萬富翁40.8萬人 資產中位數1600萬

每14人有1位 香港千萬富翁40.8萬人 資產中位數1600萬

熱門新聞

雙開冰箱門

杭州亞運泳池很有看頭 為何游泳選手多是「雙開門冰箱」？

2023-10-12 08:30
伊斯蘭激進組織哈瑪斯攻擊以色列住棚節音樂祭，一名25歲以色列女學生光天化日遭擄走。中國媒體稱她是中以混血兒。（取自X平台）

哈瑪斯擄走以色列女學生 證實是中以混血兒 在北京出生

2023-10-08 20:15
江蘇疑似有情侶上演森林活春宮，被防火指揮中心的監視器拍下並播放。（網傳視頻截圖）

情侶「野戰」防火監視全都錄 消防員直播：好刺激

2023-10-08 02:19
網上視頻顯示，一名女子被多名巴基斯坦激進組織哈瑪斯強制用摩托車帶離，過程中伴隨著暴力拖拽。(取材自X平台)

中以混血女遭強擄 網民從關切到冷諷：她又不是中國人

2023-10-10 10:41
中以混血女孩諾娃(左)與母親。12日天滿26歲的諾娃，本月7日遭哈瑪斯擄走。(截自鳳凰衛視)

被擄中以混血女 今天生日 父母出面求中國人幫幫忙

2023-10-12 11:03
馬諾2010年在相親節目「非誠勿擾」中，因一句「寧願坐在寶馬（BMW）裡哭，也不願坐在自行車上笑」發言走紅。（取材自微博）

「寧坐寶馬哭」拜金女13年後近況疑曝光 被控騙錢、騙房、騙感情

2023-10-08 09:00

超人氣

更多 >
杭州亞運泳池很有看頭 為何游泳選手多是「雙開門冰箱」？

杭州亞運泳池很有看頭 為何游泳選手多是「雙開門冰箱」？
不為買房或車 美國人現在儲蓄的最大目標竟是...

不為買房或車 美國人現在儲蓄的最大目標竟是...
舊金山中國領事館襲擊案嫌疑人身分曝光

舊金山中國領事館襲擊案嫌疑人身分曝光
紐約法拉盛賣淫猖獗 商家、行人怨聲載道

紐約法拉盛賣淫猖獗 商家、行人怨聲載道
被擄中以混血女 今天生日 父母出面求中國人幫幫忙

被擄中以混血女 今天生日 父母出面求中國人幫幫忙