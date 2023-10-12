AI建功 荒野尋回失蹤8天男拔生 母呼「神蹟」

失蹤8天的17歲男學生曾憲哲，11日終於在馬鞍山郊野公園被尋獲，人員幫他穿上保暖衣物。(取材自臉書)

香港 拔萃男書院中六男生曾憲哲失蹤8天後，昨午被發現，當時神志清醒，沒穿衣服，被直升機送往醫院檢查，情况穩定。本次搜救出動無人機拍攝逾萬張照片，經人工智能 （AI）圖像識別，終將搜救範圍收窄至馬鞍山郊野公園範圍內的老鼠田坑，成功將他尋獲；曾母感謝各界幫助，稱兒子「連日來沒進食，僅靠喝溪水維生」，直呼獲救是神蹟。

綜合港媒報導，17歲拔萃男書院應屆DSE考生曾憲哲，4日起在馬鞍山郊野公園範圍失蹤，獨自在山野經歷了九號風球和黑色暴雨 ，至11日相隔第八日終於平安獲救。據悉，曾憲哲是學校龍舟隊員，失蹤當日因心情鬱悶，前往練習龍舟的地點後，上山散心期間睡著，醒來已天黑迷路，結果被困荒野多日。

曾憲哲獲救時赤著雙腳坐在山野地上，精神尚佳，手持一樽能量飲品，暫穿上消防處的藍色長袖衫保暖，大腿及膝蓋等位置有擦傷痕跡。據了解，當時曾憲哲神志清醒，沒穿衣物，搜救人員隨即為他進行簡單治理等，其後派出直升機將他送往東區醫院檢查。

高級消防隊長張天瑜表示，本次搜索範圍大，占地達10平方公里，當局利用無人機拍攝逾萬張相片，配以人工智能（AI）圖像識別系統分析來收窄範圍。張天瑜說整個搜救行動遇到兩大困難，分別是資訊缺乏，失蹤者亦無攜帶通訊設備，未能通過手機定位尋人；以及現場山勢險要，山林密集，且期間經歷颱風及暴雨，令搜索面對更大挑戰。

曾憲哲的父母昨午趕至醫院與愛兒見面，曾母說，自從愛兒失蹤消息披露後，連日來有很多熱心市民提供愛兒的資訊和消息，令她深深感到香港人的友愛和溫暖，感謝各界過去一星期近乎不眠不休地幫她和家人尋回愛兒。

據報導，曾憲哲在4日中午離開學校，僅帶了銀包外出，書包放在學校，而手機放在書包，之後他到旺角東站乘搭屯馬綫前往石門，其後便與家人失聯。

保安局長鄧炳強昨在臉書感謝同袍堅持不懈連日搜救；警隊臉書刊出警務處長蕭澤頤致函感謝同袍努力，盡力保存家屬尋回至親的希望。