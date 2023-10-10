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梅艷芳逝世20年 紀念展憶傳奇

香港新聞組╱香港10日電
梅艷芳留在世人印象中的最後身影，是一身簡單而隆重的白紗，撐著瘦弱的身軀，站立在舞台上。（視頻截圖）
梅艷芳留在世人印象中的最後身影，是一身簡單而隆重的白紗，撐著瘦弱的身軀，站立在舞台上。（視頻截圖）

香港藝人梅艷芳2003年以40歲之齡與世長辭，今年是她逝世20周年，歌迷會特別舉辦一場別開生面的紀念展覽「傳承·永恆傳奇#梅艷芳」，讓她的美麗故事能夠繼續傳承。展覽即日起至10月15日在旺角MOKO新世紀廣場舉行。

綜合大公、文匯報報導，紀念展覽分為五大區域，全面呈現梅艷芳多層次的藝術成就，透過現代科技打造視覺與聽覺上的華麗盛宴。科技的融合將經典海報以動畫方式展示，讓大家能更深入地欣賞她的藝術風采。

展覽內精選音樂作品和演出，多方面展示她的音樂生涯，塑造她在不同風格之間遊走的多變形象。更有回顧她的電影作品與戲服的區域，呈現她在電影中的卓越表現。被譽為「香港女兒」的梅艷芳，不僅以卓越的藝術成就聞名，還以她的慈善之心感動世人。

報導指出，展覽還將回顧她多年來參與的慈善公益活動，凸顯她對社會的貢獻。而與梅艷芳長期合作的星級髮型顧問Kim Robinson和知名時裝設計師何國鉦（Dorian Ho），共同負責打造梅艷芳2023年的全新造型。展覽現場還設有心意卡專櫃，讓歌迷們能夠親手寫下對梅艷芳的懷念。

此外，還有同場加映的特別活動，包括「梅艷芳電影節」、「梅艷芳座談會」、舞蹈表演和Busking演出以及慈善義賣。所有活動收益扣除成本後，將直接捐予「香港關懷力量」，幫助弱勢社群。

據報導，紀念展覽將讓大家一邊回顧梅艷芳的瑰麗生涯，一邊深入了解她對流行文化的深遠影響，一同傳承這位一代傳奇的光輝，紀念她的音樂、藝術和令人敬佩的善心。歌迷會歡迎大家前往參觀，一同追憶這位偉大的巨星。

梅艷芳 香港

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