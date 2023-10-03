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港大選醫學院長 要「具美高校經驗」

香港新聞組／香港3日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港大學醫學院正遴選院長，7月獲選歐洲科學院院士的劉澤星暫任院長，直至完成下任院長遴選。明報報導，港大去年中挑選獵頭公司，負責遴選醫學院長和副校長，文件列明要求，期望下任醫學院長具備「美國高等院校經驗」，據悉校長張翔是醫學院長遴選委員會主席，劉澤星是最後兩名候選人之一，遴選工作踏入尾聲。

報導稱，港大校委會主席王沛詩上周表示，指港大是提供平等機會的雇主，請人時視乎申請人的優點及是否合適，強調她從未直接指示港大校長和任何人，導致出現偏袒聘用世界任何地方的學者的做法，又稱若請人時要求特定國家、地區或背景的員工，屬偏袒和帶有偏見做法，港大不會容忍。

據報導，記者向港大查詢如何回應有人指控張翔不公平對待不同背景的候選人，港大深夜回覆稱除了本地招聘，亦盼透過獵頭公司協助物色有海外經驗的頂尖學者，讓遴選委員會挑選醫學院長；校方亦承認，期望副校長（大學拓展）一職，能具經驗為港大建立一個參考美國大學的籌款機制，提升大學籌款能力。校方指兩職位均屬港大非常重要的領導職位，招聘時多涉海外學者和人才，邀跨國獵頭公司是常有做法。

報導說，有港大校委稱，遴選醫學院長一事反映校方高層「用人唯親」，不滿校方指定人選來源，形容做法甚霸道。另一校委向本報稱，院長一職在本港醫療界有重要地位，包括出任醫管局大會的成員、海外醫生特別註冊委員會委員，並可提名港大的醫生出任醫委會成員，在本港醫療系統舉足輕重，由了解本地醫療發展的人選出任可謂相當重要，加上有感港大大部分師生均支持劉澤星當選，暫任期間成績有目共睹，支持劉續任屬合理。該校委強調，兩名醫學院長候選人都有高學術水平，不希望今次事件致港大將來招聘有困難。

醫學 香港

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