「美國隊長」獻白花 涉「行為不檢」被捕

香港示意圖。(圖：shutterstock)

昨天十一慶典也是南丫海難11周年，「女長毛」雷玉蓮帶同白色鮮花及祭品，下午4時許到中環往南丫島的4號碼頭附近悼念海難39名死者。而「美國隊長」容偉業昨天在銅鑼灣崇光百貨門外「獻白花」被捕。

明報報導，39歲的容偉業2016年旺角騷亂中被判兩項暴動及一項襲警罪入獄，他被判囚3年，2021年3月刑滿出獄。容偉業昨天手持白花、身穿印有「香港 加油」的黑色T恤在銅鑼灣崇光百貨門外「獻花」，遭警員截查，要求出示身份證。

據報導，雙方一度理論，警員警告他的行為會「煽動」路人，容偉業未跟從警方指示，遭數名警員合力按在地上，以涉嫌「在公眾地方行為不檢」及「阻礙警務人員執行職務」拘捕，案件交由灣仔警區重案組跟進。容偉業被制伏期間有路人高喊「獻花無罪」。

另外，雷玉蓮昨午帶同鮮花祭品到中環碼頭，多名便衣警員在附近戒備，未有干涉。至昨晚9時煙花匯演期間，雷玉蓮雙手合十默哀11分鐘，寓意南丫海難11周年。雷玉蓮表示，帶同綁有黑絲帶的白花及祭品，主要分為39份，並稱將會在適當時間焚燒香燭冥紙拜祭。

雷玉蓮其後在海邊自設寫上「沉冤待雪」的祭壇，沒焚燒香燭冥紙便離開。2012年十一，「南丫四號」遭港九小輪「海泰號」撞沉，造成39人死亡。