我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華人走線翻邊牆盼被捕 「代表順利進入美國」

裴洛西陪同下 范士丹遺體由專機從華府運回舊金山家鄉

「美國隊長」獻白花 涉「行為不檢」被捕

香港新聞組／香港2日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

昨天十一慶典也是南丫海難11周年，「女長毛」雷玉蓮帶同白色鮮花及祭品，下午4時許到中環往南丫島的4號碼頭附近悼念海難39名死者。而「美國隊長」容偉業昨天在銅鑼灣崇光百貨門外「獻白花」被捕。

明報報導，39歲的容偉業2016年旺角騷亂中被判兩項暴動及一項襲警罪入獄，他被判囚3年，2021年3月刑滿出獄。容偉業昨天手持白花、身穿印有「香港加油」的黑色T恤在銅鑼灣崇光百貨門外「獻花」，遭警員截查，要求出示身份證。

據報導，雙方一度理論，警員警告他的行為會「煽動」路人，容偉業未跟從警方指示，遭數名警員合力按在地上，以涉嫌「在公眾地方行為不檢」及「阻礙警務人員執行職務」拘捕，案件交由灣仔警區重案組跟進。容偉業被制伏期間有路人高喊「獻花無罪」。

另外，雷玉蓮昨午帶同鮮花祭品到中環碼頭，多名便衣警員在附近戒備，未有干涉。至昨晚9時煙花匯演期間，雷玉蓮雙手合十默哀11分鐘，寓意南丫海難11周年。雷玉蓮表示，帶同綁有黑絲帶的白花及祭品，主要分為39份，並稱將會在適當時間焚燒香燭冥紙拜祭。

雷玉蓮其後在海邊自設寫上「沉冤待雪」的祭壇，沒焚燒香燭冥紙便離開。2012年十一，「南丫四號」遭港九小輪「海泰號」撞沉，造成39人死亡。

香港

上一則

「沒出門先虧一半」十一長假機票價格暴跌 消費者崩潰

下一則

「吃肥皂」走紅 銷售額翻20倍 老牌國貨董座：接受所有質疑

延伸閱讀

「獨行俠有很多帥哥」 他跳出來喊話泰勒絲分手NFL球星

「獨行俠有很多帥哥」 他跳出來喊話泰勒絲分手NFL球星
力阻洛縣零保釋計畫 12城市向高等法院提起訴訟

力阻洛縣零保釋計畫 12城市向高等法院提起訴訟
許家印被捕「前妻」去向成謎 傳已獲數百億人民幣分紅

許家印被捕「前妻」去向成謎 傳已獲數百億人民幣分紅
涉預收租屋押金詐20多萬 華女被捕

涉預收租屋押金詐20多萬 華女被捕

熱門新聞

9月30日，中國組合全紅嬋（右）/陳芋汐在比賽中，她們以375.30分獲得冠軍。（新華社）

杭州亞運／「水花消失術」再現 中國小將全紅嬋、陳芋汐首秀奪金

2023-09-30 19:05
華為26日在秋季新品發表會上推出全新高端品牌「Ultimate Design非凡大師」，其中包含一款以18K金打造的高階智慧手表。（圖／取自華為官網）

華為18K金智慧手表售3000元 中媒：有錢人展現愛國情懷

2023-09-27 09:35
菲律賓海岸防衛隊聲稱已拆除的黃岩島浮動屏障。（取材自微博）

菲律賓已拆除黃岩島「浮動屏障」？ 樞密院十號：摻水造假

2023-09-26 21:21
福廈高鐵的湄洲灣跨海大橋。（中新社）

離台灣最近的一條路線 中國「福廈高鐵」28日通車

2023-09-26 09:17
(噓！新聞)

中國單身女CEO買精生2女 再曝來美取精「生個弟弟」

2023-09-29 15:40
恆大集團主席許家印被證實違法犯罪後，恆大集團旗下的一個大型歌舞團在中國網路上曝光。(取自微博)

許家印涉犯罪 高顏值恆大歌舞團被曝光令人咋舌

2023-10-01 14:15

超人氣

更多 >
亞運跨欄／吳艷妮搶跑後還能比賽？成績為何又被取消？

亞運跨欄／吳艷妮搶跑後還能比賽？成績為何又被取消？
鄭少秋大女兒驚傳在美尋短 教會呼籲出面處理後事

鄭少秋大女兒驚傳在美尋短 教會呼籲出面處理後事
杭州亞運／出事了…科威特鏈球選手誤擲 裁判當場斷腿

杭州亞運／出事了…科威特鏈球選手誤擲 裁判當場斷腿
許家印涉犯罪 高顏值恆大歌舞團被曝光令人咋舌

許家印涉犯罪 高顏值恆大歌舞團被曝光令人咋舌
鄭少秋一生女人債 3段情最知名 4女兒同爸不同命

鄭少秋一生女人債 3段情最知名 4女兒同爸不同命