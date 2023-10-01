逾51萬人次出入境 澳門中秋擠爆 大三巴人潮管制

「十一」黃金周登場，大批遊客湧入澳門 ，除了各賭場人頭湧湧外，馳名景點大三巴牌坊更是被人潮擠爆，迫使警方於昨日下午祭出管制措施。官方資料顯示，中秋節全日澳門各口岸共有51.6萬人次出入境，而澳門旅遊局則預估，酒店入住率可超過九成。

這個中秋十一佳節，澳門推出了豐富多彩的文旅活動，吸引海內外遊客。中新社報導，來自內地的高女士表示，自己來澳門首先逛了「澳門歷史城區」，這裡不僅有聖老楞佐教堂、崗頂劇院等具有南歐風情的百年建築，也有媽祖閣、哪吒廟等蘊含著悠久中華傳統文化的非物質文化遺產。中秋節當晚，在大三巴牌坊上演的中秋音樂會令人印象深刻，中樂團傳統曲目的悠揚旋律飄蕩在古色古香的歐式建築四周，是一場視覺和聽覺的盛宴。

在大三巴牌坊不遠處，大炮台花園及澳門博物館 藉節慶元素巧妙串聯，在節日期間安排了主題活動攤位、猜燈謎等一系列活動。不少居民及旅客在這裡登高賞月，品嚐美食，休閑遊玩。

據介紹，為了迎接中秋十一佳節，澳門將舉辦超過30項藝文活動，包括益隆炮竹廠舊址、荔枝碗船廠片區、大炮台花園、澳門博物館等。

另據大公報報導，適逢中秋十一「超級黃金周」，澳門國際文化美食節（橫琴站）吸引粵港澳等眾多遊客享口福。現場集結112個餐飲攤位、34個文創攤位，提供了澳門特色美食如葡式蛋撻、豬扒包、咖喱牛雜及世界各地美食，為遊客提供多樣化選擇。