我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

3D列印社區南加年底落成 每棟售價超過97萬元

iPhone 15過熱有解 蘋果認了iOS 17漏洞 將盡快更新

逾51萬人次出入境 澳門中秋擠爆 大三巴人潮管制

香港新聞組／香港1日電

「十一」黃金周登場，大批遊客湧入澳門，除了各賭場人頭湧湧外，馳名景點大三巴牌坊更是被人潮擠爆，迫使警方於昨日下午祭出管制措施。官方資料顯示，中秋節全日澳門各口岸共有51.6萬人次出入境，而澳門旅遊局則預估，酒店入住率可超過九成。

這個中秋十一佳節，澳門推出了豐富多彩的文旅活動，吸引海內外遊客。中新社報導，來自內地的高女士表示，自己來澳門首先逛了「澳門歷史城區」，這裡不僅有聖老楞佐教堂、崗頂劇院等具有南歐風情的百年建築，也有媽祖閣、哪吒廟等蘊含著悠久中華傳統文化的非物質文化遺產。中秋節當晚，在大三巴牌坊上演的中秋音樂會令人印象深刻，中樂團傳統曲目的悠揚旋律飄蕩在古色古香的歐式建築四周，是一場視覺和聽覺的盛宴。

在大三巴牌坊不遠處，大炮台花園及澳門博物館藉節慶元素巧妙串聯，在節日期間安排了主題活動攤位、猜燈謎等一系列活動。不少居民及旅客在這裡登高賞月，品嚐美食，休閑遊玩。

據介紹，為了迎接中秋十一佳節，澳門將舉辦超過30項藝文活動，包括益隆炮竹廠舊址、荔枝碗船廠片區、大炮台花園、澳門博物館等。

另據大公報報導，適逢中秋十一「超級黃金周」，澳門國際文化美食節（橫琴站）吸引粵港澳等眾多遊客享口福。現場集結112個餐飲攤位、34個文創攤位，提供了澳門特色美食如葡式蛋撻、豬扒包、咖喱牛雜及世界各地美食，為遊客提供多樣化選擇。

澳門 博物館

上一則

杭州亞運／電競+壁球女子團體 香港隊1天雙銀

下一則

30萬人天安門迎十一 五星旗與太陽同升起

延伸閱讀

Selina不藏了 產後中秋曬兒 邀Ella「賞嬰」

Selina不藏了 產後中秋曬兒 邀Ella「賞嬰」
林志玲甜賀中秋 網讚「月來月美」的嫦娥

林志玲甜賀中秋 網讚「月來月美」的嫦娥
熱鬧香港回來了 3海濱夜市中秋旺財

熱鬧香港回來了 3海濱夜市中秋旺財
小琉球近萬人登島 中秋住房率達9成

小琉球近萬人登島 中秋住房率達9成

熱門新聞

杭州亞運會開幕典禮，中華代表隊安排在第36順位進場，現場大螢幕則打出｢中華台北｣字樣。杭州特派記者季相儒／攝影

杭州亞運開幕式中華隊入場 央視直播跳出「1畫面」

2023-09-23 11:47
河南鄭州一家手機代工企業內，工人們正在生產線上工作。中新社

華為與蘋果爭霸 廣東工廠掀搶人大戰

2023-09-23 10:12
菲律賓海岸防衛隊聲稱已拆除的黃岩島浮動屏障。（取材自微博）

菲律賓已拆除黃岩島「浮動屏障」？ 樞密院十號：摻水造假

2023-09-26 21:21
華為26日在秋季新品發表會上推出全新高端品牌「Ultimate Design非凡大師」，其中包含一款以18K金打造的高階智慧手表。（圖／取自華為官網）

華為18K金智慧手表售3000元 中媒：有錢人展現愛國情懷

2023-09-27 09:35
華為創始人任正非。(取材自新華網)

中國浮現「別學英語」聲浪 任正非：不學，農村孩子永遠是農夫

2023-09-23 01:52
福廈高鐵的湄洲灣跨海大橋。（中新社）

離台灣最近的一條路線 中國「福廈高鐵」28日通車

2023-09-26 09:17

超人氣

更多 >
如何立刻停止所有的搶劫與小偷？川普：開槍

如何立刻停止所有的搶劫與小偷？川普：開槍
杭州亞運／「水花消失術」再現 中國小將全紅嬋、陳芋汐首秀奪金

杭州亞運／「水花消失術」再現 中國小將全紅嬋、陳芋汐首秀奪金
高利率變成「新常態」了嗎？克魯曼：債市可能反應過度

高利率變成「新常態」了嗎？克魯曼：債市可能反應過度
10年期美債買在殖利率4.5％ 瑞銀揭「1情境」總回報率達20％

10年期美債買在殖利率4.5％ 瑞銀揭「1情境」總回報率達20％
峰迴路轉 眾院通過短期支出法案 政府可望不關門

峰迴路轉 眾院通過短期支出法案 政府可望不關門