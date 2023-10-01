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50萬人次vs.12萬人次 香港黃金周首日 出境比入境多

香港新聞組／香港1日電
「十一」黃金周登場，香港「吸客率」大不如前。 （中新社）
「十一」黃金周登場，香港「吸客率」大不如前。 （中新社）

「十一」黃金周上周五登場，香港官方紀錄顯示，當天約12.3萬人次內地訪客入境，與疫前2018年同期的24.8萬人次相比不足一半，也比今年「五一」黃金周首日的16.6萬人次少了約兩成。明報報導，截至昨日（9月30日）晚上9時，經香港高鐵西九站入境的為4萬8472人次，出境為5萬959人次；香港各口岸出境、入境人次則分別約50.3萬及32.2萬，出境人次遠高於入境人次。

明報報導，截至9月30日早上8時，香港旅監局興接獲501個內地入境團登記。香港旅遊促進會總幹事崔定邦認為，今年內地入境團數字與疫前相若，他認為黃金周首日入境人次較低是因大部分人在家過中秋，估計今明兩天將是入境高峰。香港餐飲聯業協會會長黃家和表示，今年黃金周業界預計有約12億元（港幣，下同，約合1.53億美元）收益，較去年同期增約兩成。

報導指出，文體旅局長楊潤雄表示，香港推出「香港夜繽紛」反應很好，加上重新復辦國慶煙花匯演，預料能帶動香港「動起來、活起來」，吸引更多遊客。楊潤雄指出，他初步預計黃金周有700多個旅行團來港，已與相關部門及酒店業等開過兩次統籌會議，商討注意事項及關口安排等。

明報報導，崔定邦表示，港府推出「香港夜繽紛」活動，讓旅客留港消費增加多一個選擇，相信有助延長旅客停留時間，但實際成效還有待觀察。黃家和則表示，今年中秋節食肆生意表現理想，不少酒樓一個晚上做到多於一輪生意，估計單是中秋正日，業界約有4億元營業額，接近疫前4.2億至4.3億元的營業額水平。他預計「十一」黃金周將可為業界帶來12億元收益。

香港希望「十一」黃金周能帶動內地客遊港潮，進而帶動香港消費潮，但據明報報導，不少黃金周訪港的內地客表示，訪港行程以遊覽景點為主，在港消費僅列為次要項目。來自廣州的汪女士表示，今年黃金周以香港為首站，與家人來港前特意為三天行程準備1萬元，不過第一天只用了2000多元。

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