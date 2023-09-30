熱鬧香港回來了 3海濱夜市中秋旺財

香港利東街張燈結彩，不少市民與親朋好友一起歡度中秋夜。（中通社）

經歷三年疫情 ，昨日是香港 全面復常後迎來的首個中秋節，市民歡度佳節，全港各處人頭湧湧。除了多區復辦綵燈會，政府聯同多個機構分別在灣仔、觀塘、和堅尼地城三個海濱場地舉辦各具特色的夜市，讓大眾體驗「香港夜繽紛」的活力和魅力，吸引大批市民及旅客進場，讓參與夜市的商戶忙得不可開交。

綜合大公、文匯報報導，此外，今年的中秋節適逢內地8天長假開始，香港多個口岸均迎來客流量高峰，香港特區政府入境處預計，這次長假期將會有655萬人次進出香港。

歡慶中秋節，香港維多利亞公園內舉辦彩燈、粵劇棚戲等活動，漢服愛好者奉獻「衣起錦官城」快閃活動，助興市民度過團圓佳節。圖為市民與漢服愛好者扮演的蘇軾（左）、卓文君（右）合影留念。（中新社）

天公做美，這個中秋的滿月又大又圓。除了銅鑼灣維園中秋綵燈會、大坑舞火龍等傳統的賞月與慶祝熱點，政府大力推動「香港夜繽紛」活動下的多區夜市陸續開鑼，賞月與打卡的人潮一波接一波，媒體稱「熱鬧香港回來了」。

從鬧市到屋邨，燈火通明，歡笑處處。今年中秋氣氛特別濃，大街小巷張燈結綵，各式各樣的燈籠高掛。告別口罩 多個月，晚上出街賞月、與中秋燈飾打卡的市民，人人臉上滿是笑容。有逾百年歷史、列入國家級非遺代表性項目名錄的大坑舞火龍，29日晚第二晚舉行，巨型火龍於晚上由蓮花宮出發，在大坑的多條街道舞動翻騰，沿途滿布觀賞的市民，火龍並進入維園表演。

不過最熱鬧的可說是新開鑼的三個海濱夜市。繼灣仔海濱夜市後，兩個分別位於觀塘海濱、堅尼地城海濱市集昨日開鑼，參與夜市的商戶於昨日下午提早到場，這邊準備帳篷，那邊檢查插座、照明系統等，忙得不可開交。晚上八點後，觀塘海濱夜市人潮湧現，主要是一家大小團聚賞月。到訪堅尼地城海濱市的行政長官李家超表示：「我們希望每個地方都有自己的特色，最重要是大家開心，人有人氣，財有財氣，人月兩圓，事事都好。」

歡慶中秋節，香港維多利亞公園內舉辦彩燈、粵劇棚戲等活動，漢服愛好者奉獻「衣起錦官城」快閃活動，助興市民度過團圓佳節。圖為兩名小朋友手持中秋燈飾拍照。（中新社）

在維園的綵燈會，傍晚時分已經吸引大批市民到來觀賞花燈、猜燈謎。在灣仔利東街的LED舞火龍表演，同樣吸引觀賞人潮，還有林蔭大道掛上的逾800個中式燈籠，營造浪漫的燈籠海。西九龍文化區大草地同樣是聚滿賞月的人群，有遊人用40多個中秋燈籠自製燈籠陣，成為場內焦點，途人被吸引拍照打卡。

另據香港01報導，今年的「十一」，維港在事隔五年後將再次舉行煙花匯演，警方較早前已公布「十一」當日的交通管制。有消息指出，警方將會在「十一」當日部署約7500警力，在全港各區布防。