亞運首日 港隊2金5銅歷屆最勁 劍神張家朗封三冠王

張家朗（左）24日在杭州亞運會花劍決賽擊敗中國劍手，為香港劍擊隊奪得首面金牌。（中通社）

昨天是杭州亞運 會開幕後首個比賽日，中國香港 隊即迎來大豐收，先有賽艇雙雄林新棟及王瑋駿於上午為港勇奪首金，再加上「劍神」張家朗晚上於男子花劍個人賽發威，奪得香港劍擊史上首面亞運金牌，港隊首個比賽日已取得2金5銅的優異成績，為杭州亞運之旅取得完美起步。

杭州亞運會24日男子雙人單槳無舵手決賽，林新棟及王瑋駿組合為港隊取得首金。（中新社）

文匯報報導，去年亞洲賽男子雙人單槳冠軍組合林新棟及王瑋駿昨晨於男子雙人單槳無舵手決賽，雖在首1000米落後於烏茲別克組合，但二人後勁凌厲，最終以6分44.20秒率先衝線，為港隊取得杭州亞運首金，同時也是港賽艇隊自2014年仁川亞運憑駱均海在男子單人雙槳艇封王後，隊史第二枚亞運金牌。

杭州亞運會24日男子雙人單槳無舵手決賽，林新棟（左）及王瑋駿（右）為港隊取得首金。（新華社）

另一邊廂，張家朗於男子花劍個人賽小組賽雖然全勝晉級，不過其中兩場只是險勝1分，到淘汰賽這位東京奧運 金牌得主狀態漸漸提升，接連輕取卡塔爾選手哈立德侯塞因及國家隊劍手許杰晉級。四強面對老對手日本劍手敷根崇裕，早段占優的張家朗在中段形勢急轉直下，被對手打出一波0比5反超，其後敷根崇裕一直保持領先至14比12。

再無退路下，「大心臟」張家朗再次發揮「劍神」本色，連取3分反勝15比14晉身決賽。決賽再以15比2的巨大優勢擊敗另一國家隊選手陳海威勇奪個人亞運首金，也完成奧運、世大運及亞運三項大賽封王的神奇佳績。隊友蔡俊彥收穫一銅，至於江旻憓則在女子重劍摘下一銅。

霍震霆（左）為24日杭州亞運會男子個人花劍決賽冠軍香港選手張家朗（右）頒獎。（中新社）

頂著奧運冠軍這個「金漆招牌」，張家朗難免受到不少壓力，不過今屆亞運他卻表現出真正平常心，無論是四強的「決一劍」還是決賽的一面倒，他都泰然自若。張家朗表示，自己的確更懂得面對高低起伏：「以前可能一慢熱就會愈急躁，現在覺得慢慢漸入佳境也不錯，無論面對何種情況，都是一個好的成長機會，今屆亞運就是一次好好的經歷。」

香港武術隊昨日在杭州亞運也傳來喜訊，陳穗津在女子太極拳太極劍全能奪銅。32歲的陳穗津10年前以陪練員的身分加入香港武術隊，其後轉為運動員，並在2017年成為世錦賽冠軍，如今再登上亞運的頒獎台。