杭州亞運香港首金 林新棟／王瑋駿雙人單槳無舵手封王

香港隊林新棟（左）、王瑋駿在決賽後慶祝。他們以6分44秒20的成績奪得冠軍。(新華社)

杭州亞運 正在進行中。香港 賽艇運動員 林新棟和王瑋駿24日在杭州第19屆亞運男子雙人單槳無舵手項目，奪得一面金牌，亦是香港隊在今屆亞運的首面金牌。

港隊此次以6分44秒20的成績排名第一，排名第二及第三的分別是烏茲別克和印度。

香港團長霍啟剛及文化體育及旅遊局局長楊潤雄到現場觀戰。

霍啟剛表示，兩位運動員戰意高昂，憑著淩厲後勁，最終為港隊勇奪首面金牌，令人鼓舞。祝願香港運動員在其他比賽項目發揮水準，再創佳績，希望香港市民繼續支持港隊。

楊潤雄表示，林新棟和王瑋駿發揮淋漓盡致、力爭上游為港增光，在杭州亞運為香港隊先拔頭籌取得金牌，教人鼓舞。能夠在現場見證他們創出佳績，感受到運動員比賽時的專注投入以及勝利的喜悅。香港代表隊有了好開始，祝願香港運動員繼續在杭州亞運大展光芒。