港人買樓 須不吃不喝25年 商會：不利搶人才

瑞銀「全球房地產泡沫指數」報告，香港樓價已重回2017年水平，全球排名第六，但生活成本仍高昂，經濟復甦不如預期，買樓負擔依舊沉重。(中新社)

香港 寸金尺土，瑞銀「全球房地產泡沫指數」最新報告，香港樓價已重回2017年水平，全球排名第六，但是上班族買樓依舊負擔沉重，要不吃不喝20年至25年，才能買到一個650呎鄰近市區的單位。

大公報報導，自2015年瑞銀發表報告以來，香港樓價持續處於「泡沫風險區域」，但自去年中至今年中累跌7%，經通脹調整後，住宅樓價已重返2017年水平。雖然樓價回軟，但港人收入停滯不前，若以高技術服務業雇員平均薪酬計，要不吃不喝20年至25年，才買到一個約650呎鄰近市區的單位，遠遠拋離東京的12至17年。

瑞銀報告指出，香港房價全球排名跌一位至第六位，但排名仍為亞洲第二。過去四季，租金幾乎沒有變化，但按揭利率處於高位，為樓市需求帶來壓力。整體來看，香港樓市價值仍被高估，而房屋供應在上升，意味香港樓市在不久將來持續疲軟。

瑞銀報告追蹤的25個主要城市中，僅瑞士蘇黎世及日本東京樓價仍處於泡沫風險區，較去年大減7個城市。蘇黎世排名由去年第3名，升至第1，東京由去年第9升至亞軍，美國邁阿密由第10升至第3，新加坡 則從第21位升上第19位。

報告認為，東京樓市失衡現象持續加劇，至於第一位的蘇黎世，自住型住房價格較10年前高出超過一半，許多高薪族置業及超低利率，均成樓價高居不下的主因。

瑞銀財富管理投資 總監辦公室房地產主管Claudio Saputelli表示，目前樓價較去年中低5%，瑞銀分析的25個城市，大部分蒸發了疫情期間樓價的升幅，實質價格回到2020年中期的水平。

香港表廠商會前會長劉健華表示，經濟環境持續穩定向好，專才和外商才願意來港承擔高樓價，但目前全球經濟環境面對不可預測的下行挑戰，投資者不願承擔更多風險，增加了香港搶人才、搶企業的難度。

劉健華建議，特區政府吸引人才，可以向專才提供置業優惠和培訓，如果不正視相關問題，只會令競爭對手的優勢更加穩固，此消彼長，肯定拖慢香港的經濟復甦能力。

瑞銀報告僅追蹤分析25個市場的樓市，當中只有香港1個大中華區城市，亞太區則包括新加坡、東京、雪梨。